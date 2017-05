Promet na avtocesti med Vrhniko in cestninsko postajo Log v smeri Ljubljane poteka po odstavnem pasu, zaprta pa ostajata vozni in prehitevalni pas. Zastoj po podatkih prometno informacijskega centra sega vse od priključka Unec in je dolg 24 kilometrov.

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je v naletu trčilo pet osebnih in eno tovorno vozilo. Gasilci so tehničnim posegom iz enega vozila rešili dve ukleščeni osebi, ki naj bi bili huje poškodovani.

Zastoj je nastal tudi v smeri Kopra, ker nekateri vozniki opazujejo kraj nesreče, opozarjajo.

Na prometno informacijskem centru voznikom osebnih vozil, ki se s primorskega konca odpravljajo proti Ljubljani, svetujejo cesto Postojna-Planina-Logatec, Unec-Cerknica-Rakitna-Ig-Ljubljana ali Logatec-Vrhnika-Brezovica.