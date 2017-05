Ameriški New York Times poroča, da so ameriški obveščevalci lani poleti naleteli na pogovore med ruskimi državnimi uradniki, ki razpravljajo o vplivanju na Donalda Trumpa prek ljudi iz njegove kampanje, s katerimi so v tesnih dobrih odnosih, med njimi nekdanjim svetovalcem za nacionalno varnost generalom Michaelom Flynnom. Ta je zaslišanje v senatu že zavrnil z izgovorom na peti amandma ameriške ustave, ki ščiti pred samoobdolžitvijo.

Ruski dokument negativno vplival na javno podporo Clintonovi Ameriški časnik Washington Post je objavil novico o tem, da je FBI lani poleti dobil domnevni ruski obveščevalni dokument o povezavah med predsedniško kampanjo demokratke Hillary Clinton in pravosodono ministrico ZDA Loretto Lynch. Zaradi tega je potem direktor FBI James Comey obšel svojo šefico Lynchevo in v javnih nastopih deloval mimo ministrice. FBI je dobil le papir z navedbami brez vsakršnega dokaza v obliki elektronske ali drugačne pošte in nekaterim agentom se je zadeva zazdela sumljiva, še posebej, ker je domnevno prišla od Rusov. Čeprav so agenti FBI avgusta večinsko verjeli, da gre za ponarejen dokument, je ta negativno vplival na javno podporo Clinotnovi. FBI bi sicer lahko hitro preveril, ali gre za lažni dokument, saj so novinarji Washington Posta to storili v nekaj dnevnih.