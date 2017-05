»Nocoj smo izvedli preiskavo na naslov Nuneaton, Warwickshire, in aretirali moškega,« je v sporočilu za javnost obvestila manchestrska policija. Dodali so, da je preiskava povezana s ponedeljkovim napadom v manchestrski Areni

Policija domneva, da napadalec vendarle ni bil »samotarski volk« in naj bi za sabo imel podporno mrežo. Skupno so doslej aretirali devet oseb, med njimi dve osebi v Libiji. Žensko, ki so jo aretirali, so medtem davi že izpustili brez obtožbe. Zaslišanje ostalih naj bi sledilo.