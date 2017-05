Odličen obrok, poln dobrega: solata, paprika, sveža kumara in čudovito ujemajoč preliv z azijskim predihom. Da ne omenjamo v soji mariniranega tofuja.

Na trgu je ogromno različnih vrst tofuja. Ponavadi je z njim kar nekaj dela, zato izberite že mariniranega. Za ta recept je najbolj primeren tofu, mariniran v sojini omaki.

Obstaja veliko različnih vrst tofuja: čvrst, polčvrst in svilnat. Nekatere vrste tofuja je potrebno dobro odcediti, saj vsebuje veliko vode. Sicer je tofu narejen iz soje in je odličen vir beljakovin, zato ga z veseljem uživajo predvsem vegani.

Tofu prihaja s Kitajske, iz sojinega mleka pa se pridobiva na podoben način, kot se iz mleka pridobiva sir.

Poleg beljakovin in antioksidantov je tofu vir nenasičenih maščob, vitamina B1 ter vrste mineralov, še posebej veliko ima kalcija in železa. Pomaga zniževati slab holesterol in previsok krvni tlak, ohranja zdrave in prožne žile, preprečuje pojav osteoporoze, poskrbi za lepše lase, nohte in kožo. Pomaga ohranjati zdrava jetra, lajša migrene in preprečuje nastanek bolezni možganov, kot sta demenca in Alzheimerjeva bolezen.

Kljub vsem pozitivnim vidikom tofuja pa z njihovo uporabo ni za pretiravati.

Sedaj pa brž pripravite to solato in se pošteno najejte. Pa dober tek!

