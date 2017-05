Čeprav so bili igralci iz Manchestra veliki favoriti, je nogometna javnost verjela, da ima mlada zasedba iz Amsterdama, ki je navduševala v letošnji evropski sezoni, dovolj kakovosti za morebitno presenečenje. Toda povprečna sezona Manchester Uniteda bo hitro pozabljena, Jose Mourinho pa se bo kot kaže obdržal na trenerskem stolčku in se hkrati še lepše zapisal v zgodovino nogometa. S Portom je namreč osvojil pokal Uefa (predhodnica lige Evropa) in ligo prvakov, z Interjem pa nato še ligo prvakov, z Manchestrom pa sedaj še ligo Evropa.

Gol Pogbaja je dal Unitedu taktično prednost Izkušeni rdeči vragi so uspeli nevtralizirati mladost nizozemske ekipe, delo pa jim je v 18. minuti olajšal gol Paula Pogbaja. Po obetavni akciji je francoski vezist žogo prejel približno 18 metrov od vrat Ajaxa, njegov strel pa je na poti proti golu zadel branilca Davinsona Sancheza, pri čemer je žoga spremenila smer in presenetila vratarja Andreja Onano. Moštvo iz Amsterdama si v nadaljevanju nikakor ni uspelo priboriti priložnosti, po kateri bi resneje ogrozilo angleška vrata, čeprav jim je United prepustil terensko pobudo. Povratek je v uvodu drugega polčasa, na žalost Ajaxovih navijačev, otežil še zadetek Armenca Henriha Mhitarjana, ki je s polvoljem zadel po podaji iz kota in podaljšani žogi Chrisa Smallinga.