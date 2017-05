»Po današnji etapi sem povsem izžet. Sploh ne vem, kako bom jutri zmogel težko dolomitsko etapo. Sem pa zadovoljen s svojim delom in prispevkom, da sem lahko bil v tako oporo Janu Polancu in Rui Costi. Škoda edino, da nam ni uspelo zmagati,« je bil slovenski kolesar Matej Mohorič ponosen v cilju 17. dne italijanskega kroga, ki imel znova močan slovenski pečat.

Penino so najbolj odpirali v ekipi Cannondale s Kristjanom Korenom. Pierre Rolland je namreč z etapno zmago prekinil dveletni post te ameriške ekipe. Še bolj je bil nasmejan Jan Polanc, ki je od Tirana do doline Fassa v Dolomitih (222 km, 3500 metrov višinskih metrov) sijajno izkoristil dan za ubežnike z junakom Mohoričem in pridobil več kot pet minut ter s 13. mesta napredoval na deseto v skupnem seštevku z zaostankom 6 minut in 33 sekund za Tomom Dumoulinom. »Izkoristil sem beg, ker se je našla velika skupina, čeprav sem vedel, da ne bo niti malo lahko. Vsi so poskušali hraniti moči po tako napornem dnevu čez Stelvio in pred tistim, kar nas še čaka. Upam, da ne bom v četrtek na slabšem. V tem trenutku so noge prazne,« je med zahvalami pomočnikom z Mohoričem povedal Jan Polanc, 21. v cilju v Canazeiu.

Polanc je bil med etapo, ko je imela velika skupina ubežnikov že več kot 12 minut prednosti, že v virtualni rožnati majici. Toma Dumoulina to ni skrbelo. »Virtualno sem majico že izgubil, a sem vedel, da druge ekipe Polanca ne bodo pustile in bodo pomagali loviti. Čakali so sicer zelo dolgo, a so naposled le začeli vleči. Za nadaljevanje me ne skrbi. Gira še ni konec,« pravi Rožnati tulipan, ki je v torek z nujnim postankom za veliko potrebo v Santa Marii v dolini Mustair naredil nemara doslej najbolj odmevno potezo Gira.

Da ekipi LottoNl-Jumbo in Quick.step nista imeli lahkega lova pri obrambi položajev pred Polancem (le Bob Jungels je med mladimi kolesarji pred Kranjčanom), ima največ zaslug prav Mohorič. Najprej je bil v begu s Francozom Rollandom, potem dolgo sam, da je kril hrbet Polancu in Rui, da jima ni bilo treba narekovati ritma med ubežniki. Potem je počakal in bil še do Moene, 15 kilometrov do cilja, na čelu ubežnikov, da je rezal veter. Spredaj je bil neverjetnih 205 kilometrov. Izmučen je v cilju zaostal 13 minut. Na delu Mohoriča in ekipe UAE Emirates je zmagovitega konja zajahal Pierre Rolland: »Prav sem se odločil, da nisem tako dolgo ostal z Mohoričem spredaj. Tako sem v zaključku ujel pravi trenutek. Dolgo sem čakal na ta trenutek zmage.«

Preostala slovenska četverica je v Canazei pripeljala z Dumoulinom, Quintano in Nibalijem. »To je bila druga najtežja etapa Gira. Tudi zadaj smo bili cel dan po eden v koloni. Ni se čutilo, da je bila dan prej kraljevska in da nas danes čaka nič lažja,« je pripomnil Luka Mezgec, ki mu je Polanc izrinil kapetana Adama Yatesa za mesto navzdol, na enajsto. Najbolj pomembno vlogo kot pomočnik v boju za rožnato majico ima Luka Pibernik. »Seveda smo motivirani in optimistični za naprej. Utrujenost je že čutiti,« pravi oproda tretjega Vincenza Nibalija.