V popoldanski pogovorni oddaji so predstavili »najštevilnejšo italijansko družino«: mamo, očeta in šestnajst (16!) njunih otrok. Voditelja v studiu sta bila vzhičena, občinstvo tudi. Le reporter, ki jih je obiskal na domu, se je med vklopom vidno mučil pri manevriranju med glorifikatorskimi vprašanji iz studia in realnostjo »blagoslovljene družine« ob njem. Mama in oče sta namreč resnih in utrujenih obrazov govorila o tem, koliko litrov mleka, kruha, testenin, mesa… je treba vsak dan iz trgovine pritovoriti domov, o večnih stiskah z denarjem… 15. v mesecu zmanjka plače, sicer pa gre, je dejal oče, in ni bilo mišljeno kot štos. Ne oče, ne mama, ne otroci, ki so stisnjeni kot piščanci tiho stali za njima, se niso niti enkrat nasmehnili. Otrok tako in tako ni nihče nič vprašal.

Ob tej glede na namen ponesrečeni oddaji sem zgrožena pomislila, da morajo velike družine funk