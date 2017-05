Sedem ur je trajalo zasedanje, na katerem so finančni ministri držav članic evroskupine skupaj z grškim ministrom Evklidom Cakalotosom razpravljali o drugi reviziji reformnega programa Grčije, ki ga mora najbolj zadolžena država evrskega območja (170 odstotkov BDP) izvajati za dodelitev novih tranš pomoči. Po zagotovilih komisarja za ekonomske in finančne zadeve Pierra Moscovicija in šefa evroskupine Jeroena Dijsselbloema so države članice pohvalile napredek v grških reformah, vendar dokončne odobritve za naslednje izplačilo 7,5 milijarde evrov pomoči še niso dosegli. To Grčija potrebuje julija, ko zapade naslednje odplačilo dolga upnikom. Od leta 2015 je Grčija prejela že 31,7 milijarde evrov pomoči, do leta 2018 pa bo lahko dobila do 86 milijard evrov pomoči, če bo treba.

Številni finančni ministri so po zasedanju evroskupine, ki se je zavleklo v nočne ure, zagotavljali, da bo dogovor mogoče doseči junija, na naslednjem srečanju. Zadovoljni so bili, da Grčija izpolnjuje reformni paket, po katerem mora sprejeti približno 140 varčevalnih ukrepov in jih potrditi s spremembami zakonodaje. Grčija je dejansko izpolnila svoj del zavez. Prejšnji teden je vladajoča koalicija Sirize in stranke Neodvisnih Grkov potrdila nadaljnje reze v pokojnine (do 18 odstotkov do leta 2019) in davčne olajšave po izteku sedanjega programa pomoči Grčiji po letu 2018. Zakaj natančno na tokratnem zasedanju še ni bilo mogoče doseči dogovora o izplačilu nove tranše pomoči Grčiji, ni jasno.

Razhajanja med evroskupino in IMF Šef evroskupine Dijsselbloem je manjkajoči člen za sklenitev dogovora opisal z besedami, da je treba najti kompromis med pričakovanji in možnostmi evroskupine in IMF. Gre za ves čas prisotno zahtevo Grčije za odpis dolgov. Izplačilo naslednje tranše pomoči je tako predvsem odvisno od vprašanja, v kolikšnem obsegu se bo IMF vključil v reševanje Grčije. IMF svoje sodelovanje že nekaj časa pogojuje z delnim odpisom grških dolgov in ne zgolj z reprogramiranjem dolgov v obliki manjših obrestnih mer, kot so se pred časom dogovorili v evroskupini. Želijo namreč sodelovati zgolj pri servisiranju dolga, ki bo vzdržen. Zaradi vztrajanja Nemčije in tudi drugih držav članic doslej ni bilo pripravljenosti, da bi posegli v glavnico dolgov in jih delno odpisali, čeprav je to možnost evroskupina nakazala maja lani. Po drugi strani pa si Nemčija skupaj s severnimi državami evrskega območja želi sodelovanja IMF pri reševanju Grčije, saj je evropska komisija po njihovem mnenju preveč popustljiva do Grčije. Le nekaj mesecev pred nemškimi parlamentarnimi volitvami je vprašanje grškega dolga postalo tudi notranjepolitična tema med CDU in SPD. Medtem ko se zunanji minister Sigmar Gabriel (SPD) zavzema za delni odpis dolgov, temu še vedno močno nasprotuje finančni minister Wolfgang Schäuble (CDU), ki pravi, da še ni čas za to. O morebitnem odpisu dolgov bi po njegovem mnenju morali odločati šele ob izteku sedanjega programa pomoči Grčiji prihodnje leto. Vprašanje odpisa dolgov je za Grke pomembno tudi zato, ker bi se radi uvrstili na finančne trge in začeli izdajati državne obveznice, da bi tako dobili svež denar za oživitev gospodarstva.