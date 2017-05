Ameriški predsednik Donald Trump in papež Frančišek sta v času volilne kampanje v ZDA izmenjala nekaj pikrih besed, zato je dobila včerajšnja sicer običajna zasebna avdienca predsednika pri rimskem škofu že vnaprej dodaten širok odmev. Tudi med grafitarji in karikaturisti je bilo tako. Pred dnevi se je na nekem zidu v Rimu pojavila podoba papeža in ameriškega predsednika v naravni velikosti in v objemu, pri čemer je bil Trump opremljen s hudičevimi rožički. Včeraj pa je bila v italijanskem časniku objavljena karikatura, na kateri sveti oče sprejema papeža z zavihanimi rokavi, pripravljen na spopad.

Papež ve, da potica ni pica Nič od tega se ni zgodilo. Pod povsem jasnim rimskim nebom je Trumpa sprejela švicarska garda, predstavniki vatikanskega protokola pa so ga pospremili do dvigala, s katerim se je povzpel do papeževih prostorov. Frančišek ga je sprejel z medlim nasmehom in manj sproščen kot ob sprejemanju nekaterih drugih državnikov, pred pol ure trajajočim zasebnim pogovorom pa so navzoči poročevalci družno opazili, da se je izognil siceršnjemu neobveznemu klepetu. Precej bolj sproščena sta bila oba po njem, papež tudi nasmejan, vmes pa je še v španščini pobaral Melanio Trump, ali daje možu jesti potico. Frančiškov prevajalec vprašanja ni dosledno prevedel. Ko ji ga je ponovil v angleščini zgolj s »S čim ga hranite?« in namignil na Donalda, je Melania ponovila: »Potica?« in dodala: »Da.« Očitno sta s papežem vedela, o čem govorita, saj naj bi bil Frančišek ljubitelj potice, ki jo pozna prek nečakinje Ines Narvajo, poročene z Argentincem slovenskega rodu. Za zmedo so potem poskrbeli ameriški novinarji, ki so iz potice naredili pico, dokler Bela hiša ni potrdila, da je šlo za sladico iz domovine prve dame. Slednji je papež izpolnil željo po blagoslovu njenega rožnega venca. Vatikan je v svojem sporočilu papežev pogovor s Trumpom označil za »odkritosrčen« ter izrazil upanje o jasnem sodelovanju ameriške vlade in tamkajšnjih cerkvenih oblast tudi pri pomoči priseljencem. Vatikan namreč nasprotuje predsednikovim nameram, da ukine finančno podporo mestom, ki dajejo nezakonitim priseljencem zatočišče.

Trump odšel predan miru Glavne teme polurnega pogovora so se dotaknile še beguncev in okoljskih sprememb, ki jih je Trump med kampanjo razglašal za izmišljotino, boju proti njim pa še naprej ni naklonjen. Frančišek mu je verjetno tudi zato poleg kopij papeških dokumentov Veselje evangelija in Radost ljubezni podaril encikliko Laudato si, ki govori o okoljskih spremembah. Trump je iz papeževih rok prejel še simbolično oljčno vejico in kopijo njegove poslanice ob svetovnem dnevu miru, sam pa ga je obdaroval z zbirko knjig Martina Luthra Kinga. Po srečanju je na twitterju zapisal: »Srečati njegovo svetost papeža Frančiška je največja čast v življenju. Iz Vatikana odhajam bolj predan prizadevanjem za mir na svetu kot kadar koli.« Ob poostreni varnosti v Rimu in protestih zvečine tam živečih ali študirajočih sonarodnjakov je Trump prvi postanek v Italiji končal s pogovori s predsednikom Sergiem Mattarello in premierjem Paolom Gentilonijem. Ameriški predsednik je včeraj popoldne že dopotoval v Bruselj, kjer bo vrh Nata in kjer so ga pričakali številni protestniki.