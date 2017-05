Minule dni je bilo vse v znamenju nogometa. Zato se tudi tračarski okruški lahko začnejo s tem športom, natančneje s špansko ligo. Ko je Real Madrid osvojil letošnji naslov španskega nogometnega prvaka, so se soigralci lepo pošalili na račun Luke Modrića. Posnetek o tem je obkrožil svet in postal hit tedna. Ko je skupaj s soigralcem Garethom Balom šel do tiskovnega predstavnika kluba in spraševal, kdaj bosta lahko dvignila pokal, jima je ta namreč rekel, da to pač ne bo mogoče, ker bodo pokal podelili šele v začetku prihodnje sezone. Obraza nogometašev sta se v tistem trenutku spremenila v grimaso osuplosti in šoka. Nato sta kot dva mala šolarja stekla do Ronalda in začela spraševati, zakaj ne smeta dvigniti pokala. Portugalec se je zasmejal, češ, vse je le šala, saj bodo lahko dvignili pokal. Modrić se bo kmalu veselil še enkrat: s soprogo Vanjo pričakujeta tretjega otroka. Imata sedemletnega sina Ivana in štiriletno hčer Emo, jeseni pa se jima bo pridružil nov član družine.

Vratar Rijeke Prskalo vsak dan vozi traktor Ko smo že pri prvakih: Hrvaška slavi novega nogometnega prvaka, in medtem ko so vse oči uprte v Matjaža Keka, se je izkazalo, da je neverjetna zgodba kapetana kluba, vratarja Rijeke Andreja Prskala. Živi v majhni istrski vasi Mali Golji s 110 prebivalci, vsak dan vozi traktor, goji kokoši in skrbi za 20 ovac. Iz te vaške idile bo s hrvaškimi prvaki odletel naravnost na igranje v kvalifikacije za ligo prvakov. Nogometni svet je bil tudi pod vtisom bombnega napada v Manchestru. Najbolj od blizu ga je doživel trener Manchestra Cityja Pep Guardiola. Žena Cristina Serra je namreč na koncert odpeljala hčeri Mario in Valentino, medtem ko je sin Marius ostal doma. Podrobnosti o tem, kje so bile ob eksplozije bombe, ni, je pa legendarni trener nemudoma po dogodku na twitterju objavil, da je šokiran. Poleg nogometa je trenutno v ospredju tudi tenis, saj se začenja turnir v Parizu. Toda na Rolandu Garossu letos ni Rogerja Federerja, češ da bo vse svoje moči prihranil za Wimbledon. Kako da ne, tam bo zanj navijala tudi Pippa Middleton, nevesta tedna, na katere skoraj kraljevski poroki je bil tudi Federer z ženo Mirko. Zakaj? Ker je Pippa njegova zvesta oboževalka, pred leti ga je celo intervjuvala za Vanity Fair. Sploh se švicarski teniški as zadnje čase zelo pogosto pojavlja na prestižnih dogodkih. Blestel je tudi na najimenitnejšem newyorškem dogodku Met Gala, o čemer je na svojem instagramu objavil celo fotozgodbo. Navdušil je z izbiro Guccijevega sakoja, ki je imel na hrbtni strani izvezeno kobro.