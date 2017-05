Rdeče enodelne kopalke z visokim izrezom spodaj in globokim izrezom zgoraj, seksi dekleta in postavni moški ter upočasnjeni posnetki, v katerih so mladci tekali po plaži, da smo si lahko dobro ogledali njihove čare v gibanju. Samo to je bilo dovolj, da je Obalna straža postala najbolj gledana TV-serija na svetu.

NBC se je, ko je Obalna straža dobila svoj zagon, verjetno tolkel po glavi. Televizija, ki je serijo prvič predvajala leta 1989, je Obalni straži rekla ne že po eni sezoni, Hasselhoff pa je v svojo čredo seksapilnih reševalcev verjel precej bolj in produkcijo prevzel na svoja pleča. Leta 1991 se je začelo zares, sledila je gledanost v osupljivih številkah. Obalno stražo je vsak teden videlo 1,1 milijarde ljudi v 148 državah po svetu, prevedena pa je bila v 44 jezikov, tudi slovenskega. Bila je celo tako priljubljena, da se ji niso izognili niti v nekaterih muslimanskih državah, denimo Egiptu in Maleziji, v arabskih državah, kjer je bila zaradi prevelike razgaljenosti njenih junakov prepovedana, pa so jo nekateri, čeprav so tvegali zapor, na piratskih kopijah gledali skrivaj.

Kaj vse se lahko zgodi reševalcem iz vode, da serija traja 11 let oziroma 242 epizod, je logično vprašanje, na katero pa so producenti z igralcem Davidom Hasselhoffom imeli odgovor. Ljubezenski zapleti med glavnimi junaki, napadi morskih psov, potresi, umori, vse to je bilo mogoče videti v Obalni straži, ki je imela povedati tako veliko, da sta ji sledila še dva spin-offa Baywatch Nights in Baywatch Hawaii, povrhu pa še trije filmi.

Andersonova podvojila gledanost

Kritiki so brez večjih naporov opazili, da v seriji ni nobene vsebine in da je polna osladnosti in neumnih dramatičnih zasukov, ganilo pa jih ni niti to, da so se upočasnjeni posnetki zgledovali po upočasnjenih posnetkih tekaških tekem na olimpijskih igrah, a slabe ocene gledalcev niso zmotile. Lepotice in lepotci v kopalkah, ki sta jih vodila Hasselhoff kot poročnik Mitch Buchannon in Pamela Anderson kot reševalka C. J. Parker, so bili zanje popolnoma dovolj.

Hasselhoff, znan tudi kot vitez za volanom, je v Guinnessovo knjigo rekordov še zdaj vpisan kot najbolj gledan moški na televiziji, Pamela Anderson pa je, preden je postala zagreta Petina aktivistka, leta in leta veljala za seks simbol. Andersonova je bila obalna stražarka le pet sezon, od 25. do 30. leta, je pa zato izjemno spretno izkoristila slavo, ki je je sicer imela v izobilju že prej, ter kot po tekočem traku prodajala svoje bujno telo za naslovnice Playboya. Kar 14-krat se je pojavila na njih, pripadla pa ji je tudi čast, da je krasila zadnji »goli« ameriški Playboy januarja lani. Bojazni Hasselhoffa, ki je sprva ni hotel angažirati, ker se je bal, da ga bo zasenčila, so se izkazale kot utemeljene, a se je hitro potolažil z višjo gledanostjo, ki se je v nekem trenutku celo podvojila.

Obalna straža kot film, kažejo trenutne ocene, ne bo imela takšnega uspeha. Mišičasti Dwayne Johnson, ki je prevzel Hasselhoffovo vlogo, in prsata, a vitka Kelly Rohrbach, ki je oblekla kopalke Andersonove, ter to, da se na kratko pojavita tudi Andersonova in Hasselhoff, po mnenju tistih, ki so videli film, ni dovolj. Film je, kot pravijo, samo neumna akcijska komedija, pri kateri se raje utopiš, kot da bi pustil, da te rešijo iz vode. Kopalke in razgaljena telesa gor ali dol.