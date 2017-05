Rast cene nafte se je nekoliko umirila, saj so se trgovci odzvali na načrte Bele hiše, da bo do leta 2027 odprodala polovico ameriških naftnih zalog, s čimer bi za potrebe proračuna lahko dobili dobrih 16 milijard dolarjev. Cena nafte je dobila nov zagon potem, ko sta Savdska Arabija in Rusija zbližali stališča o podaljšanju omejitve načrpanih kvot še za devet mesecev. Sedanji Opecov dogovor o zmanjšanju proizvodnih kvot se bo iztekel konec naslednjega meseca, o podaljšanju pa se bodo države članice odločale na današnjem srečanju.

Kitajska je imela prejšnji mesec upočasnjeno letno rast industrijske proizvodnje. Aprilska rast na letni ravni je bila 6,5 odstotka in je bila pod pričakovanji analitikov. Prodaja na drobno se je aprila na letni ravni povečala za 10,7 odstotka in je bila malenkost nižja od marčevske napovedi. Kitajska vlada je z napovedjo dodatnih stimulativnih ukrepov na področju naložb v infrastrukturne projekte pomagala preusmeriti pozornost vlagateljev od nekoliko slabših makroekonomskih podatkov. Zaradi povečevanja državnega dolga, ki bo imel precej negativnih posledic na gospodarsko aktivnost Kitajske, je bonitetna agencija Moody's prvič po letu 1989 znižala kreditno oceno Kitajski, in sicer z Aa3 na A1, obete so spremenili z negativnih na stabilne.

Poleg političnih dogodkov so na krepitev vrednosti evra, ki je v zadnjem mesecu v primerjavi z dolarjem pridobil nekaj več kot 2 odstotka, vplivali tudi dobri gospodarski podatki v Evropi. Zaupanje vlagateljev v nemško gospodarstvo se je maja okrepilo. Kazalnik zaupanja ZEW se je v mesecu dni povišal za 1,1 točke in pri 20,6 točke dosegel najvišjo raven po juliju 2015. Zadnji podatki o nemškem BDP kažejo, da je nemško gospodarstvo v dobri formi, na kar so vrednosti kazalnika ZEW kazale že nekaj časa. Obenem se izboljšujejo tudi obeti za evrsko območje, kar pomeni nadaljnjo krepitev gospodarskega okolja. Indeks nabavnih menedžerjev PMI, sestavljen iz proizvodne in storitvene komponente, je v evrskem območju maja ostal pri aprilski vrednosti 56,8, kar je največ v zadnjih šestih letih. Vsaka vrednost nad 50 pomeni rast sektorja. Kaže, da bo v drugem četrtletju gospodarska rast v evrskem območju okrog 0,7-odstotna, kar je več od vseh napovedi.