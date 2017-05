Virant v pismu zlorablja Jezusove besede, je pa v vsebini pisma potrdil rek »blagor ubogim na duhu«. V odzivu ideološko strelja vse mimo vsebine mojega zapisa. Iskreno mu kot dober človek in kristjan priznavam, da je vreden mojega spoštovanja in pomilovanja. Virant preprosto ne more iz ozkosti lastnega mišljenja. Vsepovsod se mu prikazujejo ideološki sovražniki in vse, kar diši po krščansko, mu neizmerno kvari razpoloženje. V svojem zapisu sem samo citiral »miselne probleme in predsodke Viranta do krščanstva« in že mu je »vse zadišalo po kadilu na vseh frontah slovenske države, mesta Kranj in prostorov cankovske občine«.

V velikem pričakovanju se državljanke in državljani Slovenije veselimo javne multidemokratične pobude pravnega eksperta in misleca, ki bo pozval slovensko občestvo, da z referendumom ali izrekom ustavnega sodišča vsem v Republiki Sloveniji, ki so v službi župana, poslanca, direktorja javnih zavodov, ministrstev, SAZU, vsem sodnikom, od okrajnega do ustavnih, prepove misliti in se javno izražati. Z obema rokama podpisujem državljanu Virantu iz Kranja absolutno pravico do javne besede in izražanja ideoloških predsodkov do Cerkve in vere, komentirati vsebino njegovega predmetnega zapisa pa ni vredno časa. Ko se sprehaja po evropskih primerih, ga napadejo sumi in predsodki, da se bosta Slovenija in radio približala žlahtnim demokracijam in primerljivim evropskim standardom.

Kot vrhunskega poznavalca ustave in eksperta protipravnega kršenja porabljanja davkoplačevalskih milijonov prosimo g. Viranta, da na ustavno in računsko sodišče vloži zahtevo za presojo ustavnosti, ker so v Sloveniji očitno Katoliška cerkev, karitasi in verujoči »posvečena kasta« s preveč pravicami. Pri »častni pionirski« prisegam, da se bom podpisal pod zahtevo, ki potrjuje akademsko relevantnost njegovih zgodovinskih dognanj. Iskreno prosim Viranta, da mi poda ustavnopravna znanstvena dognanja, kako države in lokalne skupnosti financirajo tujo pravno osebo, ki ima sedež v Vatikanu. Podpisani sem odgovoren župan vsem ljudem, ne glede na versko ali kakršno koli prepričanje. Ko bom deležen »razsvetljenja«, se bom ovadil in prosil, da me obtožijo in obsodijo vseh prekrškov.

Brane Virant potrjuje manipulacije, ko obtožuje Antona Korošca, slovenskega domoljuba in erudita kulture duha, soavtorja Majniške deklaracije, za dejanja, ki nimajo osnove v resnici. Predlagam mu, ker nas je verujoče preštel, da predlaga referendum, da »izbrisana« manjšina verujočih v Sloveniji ne bo plačevala RTV-prispevka, kjer se bo izvajal kulturni boj. V duhu Majniške deklaracije kot državljan Republike Slovenije in domoljub vabim gospoda Viranta, da obišče Cankovo, da mu v vsej človeški etični drži potrdim, da nas je Slovenk in Slovencev premalo za raznorazna razdvajanja in diskriminacije. Spoštujmo zgodovinske »resnice«, podajmo si roke sprave in odpuščanja ter postanimo in ostanimo plemeniti, iskreni suvereni otroci Slave, da se bodo od Kranja do Cankove, na vsakem koščku naše čudovite in svete slovenske domovine, za bratsko ljubezen in spoštovanje rojevali otroci za našo prijazno prihodnost.

Drago Vogrinčič, Cankova

Odzivam se na članek ge. Ide Čuden Rebula z zgornjim naslovom, objavljen 23. maja 2017 v Dnevniku. Izpoved vere je v zasebnem in javnem življenju svobodna. Ne razumem, kaj go. Ido torej moti. Verni ljudje, poslušalci javnega radia, imamo pravico, da izrazimo svoja pričakovanja do programov na RTVS, posebno še, ker so ti programi v smislu verskih oddaj in glasbe pomanjkljivi, položnico pa plačujemo tudi verni poslušalci, ki nas je kar nekaj. Zelo nenavadno se mi zdi, da ga. Čuden Rebula piše o domnevnem razpihovanju verskih prepričanj, česar sicer v pismih pobudnikov za pluralen RTV ni zaznati. Vse meje pa presega izrinjanje vere in vernih iz javnega življenja, kar veje iz njenega pisma. To pa je sovražni govor in diskriminacija. Kaj se nismo Slovenci že pred 25 leti odločili za demokracijo?

Ivanka Lečnik, Prevalje

Ker se je dolgotrajna polemika o zgornji temi vsebinsko izčrpala, jo s tema zapisoma končujemo.

uredništvo