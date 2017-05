Litijskemu županu Franciju Rokavcu grozi do leto dni zapora zaradi prikritega zadolževanja občine. Ko je brez soglasja ministrstva za finance in brez vednosti občinskega sveta občinskemu podjetju SVC Litija leta 2010 izdal poroštvo za najem 9,9 milijona evrov posojila, leta 2014 pa še za 1,5 milijona evrov, je občane zadolžil prek zakonskih meja, za tožilstvo pa je bilo to očitno dovolj dober dokaz, da so na okrajno sodišče v Ljubljani vložili obtožni predlog zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja oziroma uradnih pravic.

