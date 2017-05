Največja ironija pa je, da ta ljudski predsednik ne zagotavlja varnosti Slovencev, saj kot vrhovni poveljnik Slovenske vojske ni storil nič drugega kot to, da je javno povedal, da je njegova in naša vojska operativno nesposobna, da nima municije, obleke in hrane za vojake. S čim nas bo torej branil v primeru, da bo arbitražni sporazum nam v prid? Ali pa sta s premierjem Mirom Cerarjem zmanjšala borbeno sposobnost vojske prav zato, da se ne bomo mogli braniti?

Za večino Slovencev pa je Pahor še vedno priljubljena oseba. A jaz osebno mu zamerim besede, ki jih je izjavil ob izvolitvi na to mesto; dejal je namreč, da je to njegova zadnja politična funkcija v Sloveniji. Neetično je (O. K., glede etike ima premier Cerar še večje težave), da politik, potem ko se je naužil vsega lagodja premierske in predsedniške funkcije, take besede tako lahkomiselno izreče.

Predvsem pa bi bilo bolje, če bi se predsednik razen s fotografiranjem na ograjah in z vihanjem repov živalim ukvarjal z državniškimi posli, kot rečeno v prvi vrsti z vojsko, katere poveljnik je. Takega predsednika države bi potrebovali.

Jernej Pogačnik, Kamna Gorica