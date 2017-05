Igralci Rogaške Slatine so v prvi četrtini začeli silovito in s serijo zadetih trojk vodstvo držali vse do zadnjih treh minut prvega polčasa, ko je razpoloženi Dražen Bubnić po delnem izidu 13:3 v korist Olimpije zadel za prvo vodstvo domačih s 36:33. V napadu zatem je rezultat s petim zadetim metom z razdalje poravnal najboljši igralec Rogaške v prvem polčasu Darwin Davis. Izenačen prvi del so z minimalnim vodstvom končali domači igralci (42:41).

Nadaljevanje je postreglo z več napakami ob metih tako na eni kot na drugi strani, a se je dobra obramba Ljubljančanov odrazila v izdatnejši prednosti, ki pa je skopnela do konca tretje četrtine, ko je po napaki Olimpije v napadu žogo ukradel Davis in zadel za 60:63.

Drugo minuto odmora v drugem polčasu je moral gostujoči trener Damjan Novaković, ko je po trojki Brandona Jeffersona Olimpija ušla na enajst točk prednosti (71:60). Igralcem Rogaške Slatine igra kljub temu ni stekla in po delnem rezultatu 14:5 so pet minut pred koncem zaostajali za 12 točk.

V zadnji četrtini so košarkarji Olimpije povedli s 94:78 in tako osvojili naslov državnega prvaka. Olimpija je z zmago ponovila daljno sezono 2008/9, ko so zmaji zadnjič slavili tako v državnem prvenstvu kot v pokalu.