Novela o kazenskem zakoniku Državni zbor je s 76 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo kazenskega zakonika, ki med drugim zaostruje opredelitev za storitev kaznivega dejanja zlorabe položaja, kot kaznivo dejanje določa potovanje v tujino z namenom terorizma in kot stransko kazen uvaja možnost izgona tujca, ki stori kaznivo dejanje.

Novela stanovanjskega sklada S 60 glasovi za in dvema proti so poslanci sprejel novelo stanovanjskega zakona, ki bo skladno z odločitvijo ustavnega sodišča ponovno uvedla subvencioniranje dela najemnine za tiste, ki nimajo možnosti živeti v neprofitnih stanovanjih, a imajo to pravico, in plačujejo tržno najemnino.

Sprejeli novelo o omejevanju uporabe alkohola S 40 glasovi za in 20 proti so podprli novelo zakona o omejevanju porabe alkohola, ki jo je v parlamentarni postopek vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Janijem Möderndorferjem (SMC). Z novelo bo ponovno mogoče točenje alkohola na športnih prireditvah. V večini poslanskih skupin so imeli glede predloga novele deljenja mnenja, a so jo kljub nasprotovanju vlade, zdravstvene stroke in nevladnih organizacij s tega področja večinsko podprli.

Zakon o športu Poslanci državnega zbora so v drugi obravnavi potrdili tudi nov zakon o športu, ki nadomešča prejšnjega iz leta 1998. Zanj je izmed 79 navzočih poslancev glasovalo 54, proti pa je bila sedmerica. V tretji obravnavi ga bodo dokončno potrjevali 30. maja. Med ključnimi cilji novega zakona o športu, ki nadomešča dosedanjo staro ureditev, je ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič navedla povečanje dostopnosti državljanov do gibalnih dejavnosti in nujno potrebne posodobitve zakonske ureditve v skladu z novimi razmerami v športu doma in po svetu.

Predlog zakona o otrocih s posebnimi potrebami Predlog zakona o zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, ki ga je v zakonodajni postopek vložila skupina poslancev s prvopodpisano Jasno Murgel iz SMC, je primeren za nadaljnjo obravnavo, je brez glasu proti sklenil DZ. Predlog sistemsko ureja to področje in zagotavlja večdisciplinarno obravnavo otrok in njihovih družin.