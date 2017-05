Po večletnih medresorskih prerekanjih je ministrstvo za infrastrukturo v vladno proceduro vendarle poslalo predlog zakona o dajatvah na motorna vozila, s katerim uvaja novi davek na odjavljena vozila. Vsak lastnik mopeda, trikolesnika ali avtomobila z največ devetimi sedeži in maso do treh ton in pol bo leto dni po odjavi vozila prejel nalog za plačilo nove dajatve.

Ta bo po aktualnem predlogu znašala 25 odstotkov letne dajatve za uporabo cest, vendar ne manj kot 25 evrov. Izjema bodo trikolesniki z izključno električnim pogonskim motorjem, za katere bo obdavčitev znašala 20 evrov. Davek bo direkcija za infrastrukturo odmerjala enkrat na leto, vse dokler odjavljenega vozila lastnik ne bo oddal v razgradnjo, znova registriral oziroma dokazal, da je registrirano v drugi državi, izvoženo, da so mu ga ukradli, ali pa bo minilo deset let plačevanja dajatve. Z menjavo lastnika odjavljenega vozila bo na novega lastnika prešla tudi obveznost plačevanja davka. Starodobniki bodo iz obdavčitve izvzeti.

Za prilagoditev informacijskega sistema 100.000 evrov Infrastrukturno ministrstvo želi novo dajatev uvesti z začetkom prihodnjega leta, pri čemer računa na 100.000 evrov visok strošek zaradi prilagoditve in dopolnitve obstoječih informacijskih sistemov. »Treba je pripraviti samostojen informacijski program, ki bo pridobival podatke iz zdajšnjih informacijskih sistemov s področja vozil, posredoval obvestila lastnikom odjavljenih vozil o višini dajatve in podatkih za plačilo dajatve, spremljal plačilo dajatve in posredoval neplačane dajatve v izterjavo prek vzpostavljenega sistema finančne uprave,« so pojasnili na ministrstvu. Kljub takšni avtomatizaciji postopkov hkrati načrtujejo zaposlitev dveh dodatnih oseb na direkciji za infrastrukturo, ki bosta skrbeli za nov sistem in pobiranje davka. Strošek teh zaposlitev je ocenjen na 50.000 evrov na leto. Kolikšni bodo prilivi od nove dajatve, na infrastrukturnem ministrstvu medtem ne znajo izračunati. Davek lahko doleti lastnike skoraj 1,2 milijona ali dobrih 81 odstotkov od skupno 1,4 milijona registriranih vozil v državi, a le, če z izrabljenim vozilom ne bodo ravnali po predpisih in ga oddali enemu od uradnih zbiralcev odsluženih vozil v državi. Naj spomnimo, na leto se v državi izrabi najmanj 30.000 vozil, vendar na 17 uradnih avtoodpadih po državi konča le okoli 6000 vozil. Preostala se znajdejo v nezakoniti razgradnji, naravi, tujini…