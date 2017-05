Pa vendar to ne drži in od podrobnosti je odvisno, ali bo rezultat osmojena gmota z okusom po premogu, iz katere se bo cedilo nekaj rdečega, ali pa okusna, sočna, hrustljava delikatesa s prijetnim vonjem po žaru, zaradi katere se bodo sline cedile še nepovabljenim prebivalcem sosednje ulice. Najpomembnejši dejavniki za vrhunski rezultat so prvovrstne surovine (pa naj gre za mesne, ribje ali zelenjavne), pravilno pripravljen žar z ustrezno razbeljeno rešetko, pravilna priprava (jed mora biti dovolj, nikakor pa preveč pečena) in urna postrežba (z žara sproti naravnost na krožnik in nikakor v pokrito posodo, dokler ne bo spečeno vse). Nekateri prisegajo na plinski žar, ki ima resda svoje prednosti, ampak tudi očitne slabosti. Ni se treba ukvarjati z ogljem, le vključimo ga in počakamo na pravšnjo temperaturo, nato pa se lotimo peke. Rezultat je lahko vrhunski, le z eno pomanjkljivostjo, ki se zdi sicer bistvena: ni prijetne arome, ki ga pečeni hrani zmore dati edinole oglje. Za tiste, ki jim ta aroma tako in tako ne prija, je torej plinski žar odlična izbira. Podobno velja za električne žare, zlasti one s premazom proti prijemanju. Pri peki nad ogljem pa je treba oglje najprej razbeliti in nato še počakati kakšne pol ure, da dobi sivo prevleko, kar je znak za optimalno temperaturo za pečenje. Po peki je treba počakati, da oglje razpade v pepel, ki ga je treba odstraniti. Dela je več, ampak vse je poplačano z izjemno aromo. Ko položimo meso na razbeljeno rešetko, moramo počakati, da se zapeče, preden ga lahko premaknemo (to še zlasti velja za perutnino in ribe), sicer bomo vse scefrali. Kadar na klasičnem žaru pečemo ribe, je najpomembnejše, da jih pred tem do suhega obrišemo in naoljimo in jih nikakor ne poskušamo premikati, dokler po spodnji strani niso dovolj zapečene. Kadar pečemo nad ogljem, je pomembno tudi paziti, da se morebitna maščoba, ki se cedi skozi rešetke, ne vname, kar se pogosto zgodi pri kakšnih mastnejših kosih. Gotovo vam bo teknila lahka jed po naslednjem receptu.

Hobotnica na žaru z omako iz pečene paprike Potrebujemo: 1,5 kg težko zamrznjeno očiščeno hobotnico, 1 večje steblo zelene, 1 večji korenček, morsko sol, 10 zrn črnega popra. Za pečeno papriko v omaki še 2 rdeči papriki (špic, kurt kapija), 10 izkoščičenih zelenih oliv, 8 žlic ekstra deviškega oljčnega olja, morsko sol, sveže zmlet črni poper, 3 stroke česna, 2 vejici peteršilja, nekaj lističev bazilike. Priprava: Steblo zelene očistimo in olupimo, korenček ostrgamo. Hobotnico po potrebi odmrznemo in dodatno očistimo, če pa smo prepričani, da je zadovoljivo očiščena, jo postavimo v lonec kar zamrznjeno. Prilijemo toliko hladne vode, da jo prekrije. Dodamo očiščeno zelenjavo in poprova zrna, pokrijemo in ko zavre, počasi kuhamo pol ure (ne sme se povsem zmehčati). Hobotnico odstavimo in ohladimo skupaj z vodo, v kateri se je kuhala. Pripravimo žar, zakurimo in primerno segrejemo oglje. Olive grobo sesekljamo. Ohlajeno hobotnico narežemo na primerne, ne premajhne koščke in jih nabodemo na lesena ali kovinska nabodala. Papriko narežemo na četrtine ali polovice, razsemenimo, položimo na žar in dobro spečemo. Hobotnico posolimo in premažemo z oljem, nabodala pa postavimo na segret žar in jih lepo popečemo z vseh strani. Pečeno papriko zrežemo na kockice. Peteršilj osmukamo in skupaj z baziliko drobno sesekljamo. Česen olupimo in narežemo na karseda tanke lističe. V skodelici zmešamo narezano papriko in olive, sol, poper, narezan česen in sesekljani zelišči. Po želji dodamo še zmečkan korenček, ki se je kuhal s hobotnico. Pečene ražnjiče postrežemo skupaj z omako in kruhom (ki ga lahko na hitro popečemo na žaru) ali pečenim krompirjem.