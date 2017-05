MDF-plošče so reciklirani delci lesa, stisnjeni z lepilom pod visoko temperaturo. Lahko so v surovem stanju (v barvi lesa) ali oplemenitene z melaminskim papirjem v različnih enobarvnih in lesnih dekorjem, dobimo pa tudi obarvane plošče (vlakna so obarvana z različnimi barvami). Poleg dostopne cene imajo še druge prednosti – močnejše so od ivernih plošč, ki so izdelane iz stisnjene žagovine, in so pogosto obložene s furnirjem, ki ustvarja videz plošče iz pravega lesa. V primerjavi z masivnimi lesenimi ploščami so lažje, kemikalije v njih odganjajo škodljivce, prav tako niso občutljive na vlago.

Poceni, a potencialno nevarna alternativa lesu Sodeč po zapisanem so torej MDF-plošče poceni in vzdržljiva alternativa pravemu lesu, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja, zato jih izdelovalci pohištva veliko uporabljajo za proizvodnjo cenovno ugodnih izdelkov. A vse le ni tako bleščeče, saj te plošče vzbujajo vse več skrbi za zdravje. Lepilo, ki ga uporabljajo pri njihovi izdelavi, vsebuje namreč ureaformaldehid, kemično snov, ki se sprošča v okolje. Visoka raven tega formaldehida lahko povzroči draženje kože, oči, nosu in grla, močno pa poveča tudi možnost za rakava obolenja. Zaradi zdravstvenega tveganja je Evropska unija postavila standard, koliko formaldehida lahko vsebujejo izdelki za dom – meja znaša 0,07 ppm (delcev na milijon).

Naj se MDF-ploščam izognemo? Če kupujete pohištvo, vedno poglejte, iz česa je narejeno – tako kot preverjajte sestavo živil. Svetujemo vam, da raje izbirate med (dražjimi) izdelki, ki so posebej označeni, da ne vsebujejo škodljivih kemičnih snovi. Če oznake ne najdete, povprašajte prodajalca. Če je le mogoče, se pohištvu iz MDF-plošč izognite: preprečite, da bi formaldehid, tudi če ga je v izdelkih še tako malo, škodoval zdravju vaše družine. Ljudje se na kemikalije odzivamo različno - nekateri bolj, drugi manj. Če imate več glavobolov in obolenj dihalnih poti, odstranite novo pohištvo iz MDF-plošč, s čimer se boste prepričali, ali vam simptome povzroča prav slednje.