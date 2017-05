Izvirni svetlobniki prinašajo realistično sončno svetlobo v zaprte prostore

Kaj če bi lahko vgradili svetlobnik v kateri koli zaprt prostor, ki potrebuje sončno svetlobo, tudi v klet in kopalnico? Misija nemogoče? Pravzaprav ne, in to zahvaljujoč italijanski družbi CoeLux in nagrajenemu svetlobnemu sistemu z enakim imenom. Ta z uporabo nanotehnologije popolnoma realistično posnema sončne žarke, čeprav gre za umetno svetlobo.