Utrinki s preteklega Kariernega sejma MojeDelo.com.

Najboljši način, da vzamete kariero v svoje roke, je, da veste, kaj želite, in aktivno spremljate trg dela. Obisk enega od Kariernih sejmov MojeDelo.com vam bo na enem mestu omogočil stik z več delodajalci, ki prav sedaj želijo okrepiti svojo ekipo. 1. junija bo Karierni sejem MojeDelo.com že tretje leto zapored potekal v Mariboru.

S katerimi podjetji lahko opravite razgovor? Sodelovanje je že potrdilo 47 podjetij iz Slovenije in tujine, ki bodo v prihajajočih mesecih intenzivno zaposlovala: odelo Slovenija, Palfinger, Paloma, Vzajemna, Pošta Slovenije, Magna Steyr, König, Lasertehnik Marfin, Decathlon, Spar Slovenija, Boxmark Leather, Bofrost*S, Ema Celje, SSI Schaefer, Safilo, Unior in drugi. Aktualen seznam vseh podjetij in opis kompetenc, ki jih iščejo, je dostopen na spletnem mestu kariernisejem.com.

Si želite službe v Avstriji? Pod okriljem Gospodarskega oddelka Avstrijskega veleposlaništva v Sloveniji, Advantage Austria Ljubljana, se bo predstavilo tudi 8 avstrijskih podjetij: Felix TOOLS GmbH, MConcepts GmbH, MLS Personalbereitstellung, Pessl Instruments GmbH, PMMG Personalmanagement GmbH, Ritter & Stark GmbH in Zeta Biopharma GmbH.

Povpraševanje po novih zaposlenih raste Organizatorja dogodka interes podjetij ni presenetil, saj že več mesecev opažajo ogromno povpraševanje po njihovih storitvah oglaševanja prostih delovnih mest: »Zadnje leto je za nas zelo pestro, saj podjetja ogromno zaposlujejo. Četudi se na trgu dela še vedno pojavljajo napačne informacije o tem, da delovnih mest ni, pri nas ugotavljamo, da je bazen kandidatov na nekaterih področjih v Sloveniji zelo plitek, določenih profilov pa celo kronično primanjkuje. Podjetja kontinuirano in intenzivno oglašujejo prosta delovna mesta in se poslužujejo številnih kanalov iskanja novih kandidatov, prav z namenom, da bi v svoje time potegnile najbolj ustrezne,« meni Maruša Grah, vodja marketinga v podjetju Styria digital marketplaces, d.o.o., ki upravlja s portalom MojeDelo.com.

Samo enkrat naredimo prvi vtis Karierni sejmi MojeDelo.com že nekaj let predstavljajo glavno točko za neposreden stik med delodajalci in iskalci zaposlitve. Glavno vlogo pri predstavitvi delodajalcem odigrajo kratek nagovor in predstavitev, življenjepis ter celoten prvi vtis, ki ga naredimo na sogovornika. Tega naredimo le enkrat, zato je pomembno, da se na sejem dobro pripravimo: - preučimo vsa za nas zanimiva podjetja, ki se bodo predstavila na sejmu; - pripravimo prilagojene življenjepise in dovolj kopij za vsako podjetje; - pridemo na sejem urejeni in s pripravljenim 30-sekundnim nagovorom.

Imate profesionalno fotografijo za vaš življenjepis? Na Kariernih sejmih MojeDelo.com za obiskovalce poskrbijo tudi z brezplačnimi kariernimi točkami. Tu se lahko pogovorite s kariernim strokovnjakom (Karierno svetovanje), pridobite nasvete ponudnikov različnih neformalnih izobraževanj, se profesionalno fotografirate za vaš življenjepis (Foto kotiček) in opravite psihometrično testiranje (brez skrbi, rezultate prejmete samo vi na navedeni elektronski naslov). Zato je pomembno, da si na ta karierni dan vzamete dovolj časa in preverite vse, kar vam sejem ponuja.

Z združenimi močmi do uspešnega dogodka Največji zaposlitveni portal v Sloveniji, MojeDelo.com, se zaveda, da bo v prihodnje iskanje sodelavcev ključnega pomena za uspeh podjetij, zato so k sodelovanju povabili tudi pomembne regijske institucije. Tako že več let uspešno sodelujejo z Zavodom RS za zaposlovanje, Štajersko gospodarsko zbornico in Advantage Austria Ljubljana. S skupnimi močmi lahko vplivajo na trg dela, ponudijo podjetjem primerne kandidate, iskalcem pa omogočijo nove zaposlitvene priložnosti.