Namesto da zavržete star stol, odsluženo mizo ali predalnik, jih predelajte in jim podarite novo življenje. Reciklirani predmeti so okolju prijazni, saj ne porabljamo novih surovin in energije ter ne puščamo ogljičnega odtisa, prijazni pa so tudi našemu proračunu. In ne skrbite – predelava v domači režiji ni tako zahtevna, kot morda mislite. Potrebujete samo nekaj orodja in barve ter potrpljenja. Predstavljamo vam šest hitrih in lahkih projektov.

Vzglavje postelje iz starih vrat Prihranili boste kar nekaj denarja, če posteljno vzglavje izdelate sami, namesto da bi kupili že narejenega. Uporabite dvoje starih vrat, ki ju pokončno pritrdite na steno za vzglavjem, ali zgolj zavržene deske, ki jih odžagate na želeno dolžino in jih prečno pribijete na steno. In že imate v spalnici rustikalni šarm. Kaj pa če ima star les čuden vonj? Običajno ga lahko odstranimo tako, da nanj za približno teden dni damo vrečke s sodo bikarbono ali zvit časopisni papir. Če še to ne pomaga, dajte les za nekaj ur na sonce. Star les lahko tudi zaščitite z ustreznim premazom ali lakom.

Leseni sodček kot mizica Če imate doma slučajno star leseni sodček, ga preprosto spremenite v mizico, ki jo postavite ob kavč. Sodček samo razrežite približno na polovico in že je izvirna mizica domače izdelave gotova. Nanjo lahko postavite tudi odlagalno ploščo iz odpadnega lesa, ki ga odrežete v krog ali kvadrat. Lahko jo prebarvate, če želite, ali zaščitite s premazom.

Vrtna klopca iz posteljnega okvirja V samo enem popoldnevu nastane iz starega lesenega posteljnega okvirja čudovita vrtna klopca. Najprej vzemite okvir vznožja in ga razrežite na dva enaka dela, ki ju pritrdite na obe strani posteljnega vzglavja. Tako dobite naslona za roke. Za sedežni del klopi vzemite deske iz dna okvirja postelje ali pobrskajte v garaži za starimi deskami, ki jih nažagate na primerno dolžino. Pazite, da so vsi deli klopi trdno sestavljeni. Nazadnje jo prebarvajte v želeno barvo, da les zaščitite pred vremenskimi vplivi.

Vzmetni okvir kot tabla za sporočila Če ste na garažni razprodaji kupili staro zibko, ki zaradi različnih razlogov ni več uporabna, vzmeti, na katerih je počivalo ležišče, uporabite kot čudovito stensko tablo za sporočila ali družinski organizator. S škarjami za žico odstranite okvir z vzmetmi iz zibelke (ali ga odvijačite, če gre), nato pa obrusite vse ostre dele. Na steno namestite kljukice in ga obesite nanje. S ščipalkami za perilo na tablo obesite sporočilca, recepte, nakupovalne sezname, fotografije …

Razstava fotografij v steklenih vratih Na garažni razprodaji ali bolšjem trgu starin morda najdete stara steklena vrata z lesenim okvirjem. V steklene dele vstavite družinske fotografije; na hrbtni strani jih na steklo zalepite z obojestranskim lepilnim trakom ali uporabite močnejše lepilo. Izvirno razstavo fotografij v vratih na močnih nosilcih obesite na steno v dnevnem prostoru.