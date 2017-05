Družba Bežigrajski športni park (BŠP), ki je v lasti poslovneža Joca Pečečnika, Olimpijskega komiteja Slovenije in Mestne občine Ljubljana (Mol), namreč načrtuje uničenje Plečnikovega stadiona z gradnjo treh poslovnih hiš, 77 metrov visoke stolpnice in garaž. Mol z županom Zoranim Jankovićem na čelu pa načrtuje gradnjo štiri etažne garaže pod odprto tržnico, kar bi uničilo sedanjo butično tržnico, njeno sozvočje s Plačnikovimi arkadami in ogrozilo pomembne arheološke ostaline.

Po mnenju zbora je v letošnjem Plečnikovem letu, ko Slovenija in Češka skupaj pripravljata dokumentacijo za vpis del Jožeta Plečnika na Unescov seznam, čas, da se omenjena primera dokončno pravo uredi. Oba objekta sta sicer zaščitena, Plečnikov stadion kot kulturni spomenik državnega pomena in odprta tržnica z odlokom o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra Stare Ljubljane.

Poznavalec Plečnikovega dela poudaril, da je stadion za Bežigradom edini Plečnikov športu namenjen objekt Na današnji novinarski konferenci Damjan Prelovšek poudaril, da je stadion pomemben, ker pokaže, kako je Plečnik z minimalnimi sredstvi naredil velik športen objekt. Pečečniku Prelovšek očita, da je stadion ogradil, dal potrgati nove žlebove z glorieti in porušiti del zidu, da bi pokazal, v kako slabem stanju je, ter odstraniti drenažo, da se je stadion zarasel. Spomeniškovarstvena služba se na to, kot je poudaril, ni odzvala. Pečečnikovi načrti glede stadiona po njegovih besedah nimajo nobene veze s Plečnikom. Poleg tega v Ljubljani ni potrebe po takšnem objektu, kot ga želi zgraditi Pečečnik, je pa potreba po sosednjih vrtičkih, ki jih obdelujejo stanovalci Fondovih blokov. Po njegovih besedah želi v primeru gradnje BŠP predvsem manjša skupina posameznikov na račun splošnega dobra uveljaviti svoje osebne interese.