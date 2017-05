V Jemnu, ki se sooča z eno najhujših humanitarnih kriz na svetu, zaradi dvoletnih konfliktov mnogo otrok trpi podhranjenost. Onesnaženost pitne vode, smeti in zanemarjena kanalizacija so povzročili epidemijo kolere, primanjkuje pa tudi zdravil in pitne vode ter zdravstvene infrastrukture.

Unicef poziva na prenehanje napadov na zdravstvene ustanove. Ti so bili zelo pogosti v Siriji, kjer je v stiski 5,8 milijonov otrok, saj so jih med januarjem in marcem 2017 našteli skoraj 20 na mesec. Na drugem mestu po številu napadov na zdravstvene ustanove je Libija, kjer potrebuje pomoč 450 tisoč otrok. Kar 5,1 milijona otrok potrebuje pomoč v Iraku, milijon v Gazi in 2,3 milijona otrok v Sudanu, kjer so zabeležili 8000 primerov akutne vodene driske. Unicef opozarja na zagotavljanje humanitarne pomoči in oskrbe, vključno z zdravili in medicinskimi pripomočki ter pripomočki za čiščenje in ravnanje z opadki, ter poziva k zagotavljanju nujne finančne podpore.