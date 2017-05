Lionela Messija in njegovega očeta Jorgeja Horacia so obsodili julija lani, vendar pa kazni ne bosta prestajala za zapahi in bosta ostala na prostosti, kajti v skladu s špansko sodno prakso ni običajno, da bi za prve prestopke pri manj kot dvoletni zaporni kazni obsojenci za nenasilna kazniva dejanja šli v zapor. Sodišče je sicer potrdilo tudi denarno kazen, ta argentinskemu zvezdniku nalaga plačilo dveh milijonov evrov globe zaradi davčne utaje.

Vrhovno sodišče je v celoti potrdilo obsodbo proti nogometnemu zvezdniku, medtem ko je obsodbo proti njegovemu očetu znižalo na 15 mesecev pogojno, upoštevajoč dejstvo, da je njegov sin davčnim oblastem vrnil utajeni denar.