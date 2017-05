Združba, ki naj bi jo vodila trojica iz Nizozemske, naj bi delovala v 11 državah in vključevala 28 osumljenih. Slovenski člani združbe so nudili logistično podporo, pri čemer jih je vodil državljan BIH s svojim podjetjem registriranim v Izoli.

Preko prevozniških podjetij so zagotavljali tovorna vozila, priskrbeli voznike in iskali legalne tovore, s katerimi so nato prikrivali transport droge. Tihotapili so večinoma z juga Evrope, Italije in Španije, proti severu oziroma skandinavskim državam. V evropskih zaporih je vsaj sedem slovenskih kurirjev združbe, ki bi v primeru uspešnega tihotapljenja, po besedah kriminalistov, zaslužila približno 20 milijonov evrov. Specializirano državno tožilstvo 16 obtoženim očita posle s prepovednimi drogami, ki naj bi jih zagrešili kot člani hudodelske združbe, med njimi sta tudi mladoletnik in njegov oče z Gorenjskega.