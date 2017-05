»Prepričana sem, da bomo v prihodnjih dneh in tednih dobili več informacij o njem,« je za Sky News dejala ministrica. Po njenih besedah se glede na dosedanje ugotovitve "zdi verjetno", da ni deloval sam.

V državi se nadaljuje preiskava napada, ki po navedbah manchestrske policije zelo dobro napreduje. Pri tem izpostavljajo torkovo aretacijo osumljenca in več racij. Čeprav je napadalec - 22-letni Salman Abedi libijskega rodu - napad izvedel sam, policija že vse od začetka preiskuje možnost, da je pri pripravi sodelovala širša skupina.

Še en poljski državljan pa je med ranjenimi, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dodal minister. Gre za očeta, ki se je skupaj z družino udeležil koncerta. V bolnišnici so ga operirali in naj bi bil izven smrtne nevarnosti, je še povedal Waszczykowski.

Identiteto treh smrtnih žrtev - osemletne deklice, 18-letnice in 28-letnega moškega - so razkrili že v torek. Danes je smrt svoje 15-letne hčerke na Facebooku potrdila njena mati, potem ko jo je družina ves torek v upanju, da je med ranjenimi iskala tudi prek družbenih omrežij.

20 ljudi v kritičnem stanju

V kritičnem stanju naj bi bilo sicer okoli 20 ranjenih. Skupno so reševalci oskrbeli 64 ranjenih, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal vodja zdravstvenih oblasti v Manchestru Jon Rouse. Kot je pojasnil, se soočajo z amputacijami okončin.

"To so zelo travmatične poškodbe," je opisal Rouse in dejal, da bodo številni potrebovali veliko časa za okrevanje in vrnitev v normalno življenje.