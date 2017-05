Ameriški predsednik je torej na svoji prvi zunanjepolitični turneji iz sovražnega Washingtona odšel v prijateljski Riad. Bo to, da je prijateljeval z muslimanskimi velikaši in celo zaplesal z njimi, utišalo kritike, ki so ga obtoževali islamofobije? To je še najmanj pomembno, ker ti kritiki niso nikdar dobro razumeli, komu je Trump nevaren in zakaj. Zanimivo tu je nekaj drugega: kako se tisto, kar so Trumpu očitali in česar so ga obtoževali, meša s tem, kar Trump počne, pri čemer je to, kar počne, deloma morda tudi odgovor na obtožbe, deloma pa obtožbe nimajo nobene zveze s Trumpom, razen tega, da so naslovljene nanj. Zanimivo je, kako se Trumpove volilne obljube mešajo z blokadami, spotikanjem, pritiski, subverzijami in grožnjami globoke države, kako se to, česar ne more narediti, kar vseeno naredi, kar naredi, recimo, na pol