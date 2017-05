Britanska premierka Theresa May se je na ponedeljkov bombni napad odzvala po dopoldanskem sestanku vladnega odbora za izredne razmere s kratico Cobra (Cabinet Office Briefing Room A). Potrdila je, da je šlo za neusmiljen teroristični napad, ter ponovila predhodne navedbe policije, da se je v bližini izhoda iz dvorane razstrelil osamljen napadalec. Pohvalila je delo reševalnih služb in sočuten odziv prebivalcev Manchestra, opozorila sodržavljane, da je teroristična ogroženost še vedno velika, in jim znova obljubila, da bodo storili vse, da bo nevarnost novih napadov čim manjša. Podobno so se odzvali tudi drugi britanski politični in strankarski voditelji, ki so se strinjali, da tokratni napad ni bil samo zavržno dejanje proti nedolžnim ljudem, ampak bolestno strahopetni napad na otroke in mlade, ki naj bi doživeli enega nepozabnih večerov v družbi mlade ameriške pevke.

Ne pošasti, to so zgube Britanski dvor je v imenu kraljice izrekel globoko sočustvovanje z žrtvami napada in dodal, da je šokirana celotna nacija. Zelo neposredno se je odzval ameriški predsednik Donald Trump. Po srečanju s palestinskim predsednikom Abasom v Betlehemu je dejal: »Hudobne zgube so umorile toliko mladih, lepih in nedolžnih ljudi, ki so živeli in uživali življenje,« in dodal, da jih ne bo imenoval pošasti, ker to radi slišijo, ampak jim bo odslej rekel zgube, kar da v resnici so. Podobno kot voditelji več evropskih držav je tudi sam po telefonu britanski premierki zagotovil, da ne le žalujejo skupaj z Britanci, ampak jim povsem stojijo ob strani. Pripravljenost za okrepljeno sodelovanje z Veliko Britanijo v boju proti terorizmu je Mayevi ob sožalju izrazil ruski predsednik Vladimir Putin. »Odločno obsojamo ta ciničen in nehuman zločin. Pričakujemo, da tisti, ki stojijo za njim, ne bodo ušli zasluženi kazni,« je poudaril v svojem sporočilu. »Danes žalujemo z vami. Jutri bomo skupaj z vami delali vse, da se bomo ubranili tistih, ki poskušajo uničiti naš način življenja,« pa je v Britancem včeraj sporočil predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker, nemška kanclerka Angela Merkel, zgrožena nad novim terorističnim napadom, pa je zagotovila, da bo ta »samo okrepil našo odločenost za sodelovanje z britanskimi prijatelji proti tistim, ki načrtujejo in izvajajo takšna nehumana dejanja.«