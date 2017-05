To pomeni, da bosta Srbija in Hrvaška imeli v ligi po tri predstavnike, Slovenija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Makedonija pa po enega. Dve mesti bosta pripadli še kluboma iz držav, ki sta v sezoni 2016/17 imeli najboljše koeficiente, torej Srbiji in Črni gori.

Zaenkrat je znano, da bodo v sezoni 2017/18 v regionalni ligi igrali Cedevita, Zadar, Cibona, Union Olimpija, Budućnost, MZT, Mornar in Igokea, preostali štirje bodo določeni glede na uvrstitve v ligah. V primerjavi s prejšnjo sezono ne bo Krke in Karpoša.

Liga Aba je ob tem sicer uvedla še mladinsko tekmovanje in superpokal, ki bo v Baru.