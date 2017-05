Mladi obiskovalci koncerta so mislili, da pokajo baloni, ki so jih po koncertu spustili z odra. Pa žal niso. Pokalo je razstrelivo, s katerim je bil opasan (samo)morilec. Vanj je zamešal žeblje, vijake, matice in druge kovinske predmete, da bi bila bomba, ki jo je sprožil v preddverju priljubljene koncertne dvorane Manchester Arena, čim bolj smrtonosna.

Najmlajša žrtev tega srhljivega terorističnega napada na nedolžno mladino je bila komaj osemletna deklica Saffie Rose Rousso, ki so ji v šoli napovedovali umetniško prihodnost. Na koncertu je bila z mamo in sestro, ki sta obe ranjeni in v bolnišnici. Ni si mogoče niti zamisliti, kako se počutiš, ko greš z otrokoma na koncert, na katerem eden od njiju izgubi življenje. Kot si ni mogoče predstavljati strahu in preplaha, potem ko so obiskovalci spoznali, da ne pokajo baloni. Saffie je ena izmed najmanj dvaindvajsetih umrlih obiskovalcev koncerta, 59 jih je ranjenih. Prva žrtev, ki so jo prepoznali, je bila osemnajstletna Georgina Callander, ki je umrla v bolnišnici, z materjo ob postelji. Tretja prepoznana smrtna žrtev je bil 23-letni John Atkinson. Med ranjenimi, ki jih zdravijo v bolnišnici, je dvanajst otrok, mlajših od šestnajst let. Sinoči so veliko ljudi še pogrešali, med njimi dve dekleti in enega fanta, stare 15, 17 in 19 let.

Preiskava, racije in prve aretacije Manchestrska policija je prvega od več kot 240 klicev o eksploziji v manchestrski areni sprejela v ponedeljek zvečer, 33 minut po deseti uri, neposredno po koncu koncerta, ko so obiskovalci že odhajali domov. Samomorilski napadalec je sprožil peklenski stroj v preddverju dvorane, ki je povezan s postajo podzemne železnice, vedoč, da bo tam in takrat daleč največ obiskovalcev, kar kaže na to, da je zelo verjetno šlo za skrbno načrtovan napad. Bodisi njegov bodisi skupine. Odgovornost je danes popoldne prevzela teroristična skupina Islamska država, kar v zadnjem času sicer stori skoraj vselej ob podobnih napadih, sploh če so samomorilski oziroma če napadalec umre. Na prizorišču napada je bilo zelo hitro okoli štiristo policistov, mnogi med njimi oboroženi, pa tudi šestdeset rešilcev, ki so huje ranjene odpeljali v osem manchestrskih bolnišnic, okoli 60 lažje ranjenim pa so pomagali na prizorišču napada.

Napadalec rojen v Manchestru staršem libijskih korenin Napad je sprožil tudi začasno zaostritev varnostnih ukrepov ne samo v Manchestru, ampak tudi Londonu, obsežno preiskavo, racije in aretacije v Manchestru in bližnji okolici. Policija je menda že kmalu vedela, kdo je napadalec, ki da je britanski državljan, vendar je njegovo identiteto razkrila šele pozneje. Po njenih navedbah gre za Salmana Abedija, ki je bil po podatkih ameriških obveščevalnih služb rojen v Manchestru staršem libijskega rodu. Pred napadom je domnevno v mesto z vlakom pripotoval iz Londona. Po nekaterih virih je policija danes popoldne že preiskovala napadalčevo stanovanje v manchestrski ulici Whalley Range, in sicer v stanovanjskem bloku, ki so ga policisti začasno odrezali od sveta. Znano je tudi, da je v povezavi s tem napadom v mestecu Chorlton v bližini Manchestra aretirala 23-letnega moškega. In morda še eno osebo, kar verjetno kaže na to, da napadalec ni deloval sam, ampak je bil član skupine.