Na junijskem zasedanju parlamenta naj bi Slovenski državni holding (SDH) vendarle dobil manjkajoča nadzornika. Ministrstvo za finance je pred dnevi potrdilo, da je njegova strokovna komisija izmed 24 prijav izbrala pet kandidatov. Po naših informacijah so to Igor Kržan, Janez Vipotnik, Janko Šteharnik, Janez Klobčar in Andrej Bertoncelj. Naši sogovorniki so prepričani, da ima največ možnosti za izvolitev Kržan, na drugo mesto pa uvrščajo Bertonclja. A nad slednjim naj DeSUS ne bi bil najbolj navdušen.