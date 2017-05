Ponovil je, da bo storil vse v svoji pristojnosti za dosego mirovnega sporazuma med Izraelci in Palestinci, pri tem pa dejal, da bi bil takšen sporazum začetek mirovnega procesa za celoten Bližnji vzhod.

Pripravljenost za nov dialog, ki je zastal pred tremi leti, sta po Trumpovem zagotavljanju izrazila tako Abas kot izraelski premier Benjamin Netanjahu, v resnici pa sta oba vztrajala pri nepremostljivih stališčih – palestinski voditelj pri koncu okupacije in židovskega poseljevanja zasedenih ozemelj ter priznanju neodvisne palestinske države, Netanjahu pa pri zavračanju vsega navedenega.

Trumpov obisk v Izraelu in na Zahodnem bregu so spremljali protesti v podporo okoli tisoč Palestincem, ki že več mesecev gladovno stavkajo v izraelskih zaporih. Posebnega zanimanja ameriškega predsednika niso bili deležni, je pa izraelska oblast pred njegovim prihodom sprejela nekatere ukrepe za izboljšanje gospodarstva na Zahodnem bregu s sprostitvijo prehoda tamkajšnjega prebivalstva in predvsem pridelkov in blaga.

Šlo je bolj za uresničeno prošnjo Trumpa po ukrepih za izboljšanje zaupanja ob njegovem srečanju s sicer med Palestinci vse manj cenjenim Abasom, za katere pa večina ocenjuje, da ne bodo zdržali niti do vrnitve ameriškega predsednika v Washington.