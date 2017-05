Založniki učbeniških gradiv so si enotni v tem, da z dodeljenimi sredstvi šole ne morejo celovito obnoviti šolskih skladov in obenem kupiti kakovostnih gradiv za prve razrede. Ministrica zavaja, vztrajajo, ko trdi, da je to mogoče. Toda dejstva so prikrojevali tudi sami.

Razliko naj plačajo starši Čeprav v okrožnici šolam nikjer ne piše, da cena učnih gradiv za prvi razred ne sme presegati 30 evrov, in je ministrica jasno povedala, da bodo šole lahko kupile tudi dražje komplete, sta Miha Kovač, predsednik odbora za učbenike pri GZS, in Maruša Kmet, direktorica slovenskega dela založbe Rokus Klett, tudi včeraj zatrjevala, da je ministrstvo ceno za izbrani komplet omejilo na 30 evrov. Kot kaže, založbe vztrajajo pri tej zavajajoči trditvi, ker so nekatere založbe (recimo Rokus) in distributerji delovnih zvezkov in potrebščin (Kopija-nova) šolam v preteklih dneh že sporočali, da jim bodo za izbrane komplete delovnih zvezkov za 1. razred zaračunali po 30 evrov na učenca, položnice z razliko do polne cene pa poslali staršem… Na ministrstvu so nam zatrdili, da je ta ponudba založb račun brez krčmarja. »Pravilnik, ki bo uveljavljen v kratkem, bo takšno prakso šolam izrecno prepovedal, šole bodo morale izbrano gradivo za prvošolce financirati v celoti,« pojasnjuje Sebastijan Magdič z MIZŠ.