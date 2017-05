Na slovenskem trgu elektrike in zemeljskega plina že skoraj dve leti poteka konsolidacija, hkrati pa na trg prihajajo novi ponudniki oziroma dobavitelji. Po podatkih agencije za energijo je trenutno pri nas 16 dobaviteljev elektrike in 19 dobaviteljev zemeljskega plina. Na trgu elektrike so največji dobavitelji Gen-I s 23,2-odstotnim tržnim deležem, sledi ECE, ki ima 19,2-odstotni tržni delež, in Energija plus z 12,7-odstotnim tržnim deležem. Med ponudniki zemeljskega plina so največji Geoplin (ta ima kar 47,8-odstotni tržni delež), Gen-I in Adriaplin. V ZPS ocenjujejo, da so med ponudniki še vedno velike razlike, ne le v ceni, ampak tudi v splošnih pogojih. »Prav zato morajo biti potrošniki pri zamenjavi dobaviteljev pozorni na morebitno vezavo in skrite stroške,« je povedala Breda Kutin, predsednica ZPS.

Kot je dejala, se za zamenjave dobaviteljev odločajo predvsem aktivni potrošniki. 80 odstotkov potrošnikov pa še nikoli ni zamenjalo dobavitelja energije. V začetku leta 2015 je v prvi akciji ZPS dobavitelja elektrike in/ali plina zamenjalo več kot 12.300 gospodinjstev, skupaj so prihranili skoraj milijon evrov, v povprečju pa so prihranki na letni ravni znašali okoli 80 evrov. »Nekateri so prihranili znesek v višini mesečne položnice, drugi pa več sto evrov,« je dejala Kutinova.

Prijave zbirajo do 12. julija Zamenjava dobavitelja energije v okviru ZPS bo preprosta, nezavezujoča in brezplačna, v njej pa lahko s prijavo do 12. julija sodelujejo vsi potrošniki. Dan pozneje bo licitacija ponudb dobaviteljev elektrike in plina, zmagal pa bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno. Tisti, ki bodo sodelovali v skupinski zamenjavi dobaviteljev, bodo v drugi polovici avgusta prejeli individualno oceno prihrankov in ponudbo za zamenjavo dobavitelja. Do 5. oktobra bodo imeli čas za sklenitev pogodbe z izbranim dobaviteljem. V ZPS zatrjujejo, da bodo s tem, ko bo v akciji sodelovalo več potrošnikov, imeli hkrati večje možnosti, da pri dobaviteljih energije še dodatno znižajo cene, pravni strokovnjaki v ZPS pa bodo podrobno pregledali vse prispele ponudbe.