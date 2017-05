Na Visokem o filmih, ki so premikali zakone

V Tavčarjevem dvorcu na Visokem si bodo ljubitelji filmske umetnosti v petek lahko ogledali projekcije kratkih filmov režiserja in scenarista Maka Sajka. V Društvu za razvoj filmske kulture so izbrali tiste filme, »ki so pretresli tako domačo kot tudi širšo javnost in zaradi katerih so Sajku onemogočili nadaljnje delo v filmski stroki«. Sajka so namreč zanimale predvsem problematične družbene teme, kot so ekološka vprašanja (film Strupi iz leta 1964, prvi ekološki film v Evropi), visoka stopnja samomorov (film Samomorilci, pozor – iz leta 1967), nenavadni ljubezenski odnosi (leta 1970 posneti film Stopnice ljubezni in leto pozneje nastali Slavica Exception) in socialno ogroženi otroci (Rejenčki iz leta 1969).