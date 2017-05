Slovenija spada med tiste evropske države, ki se lahko pohvalijo z najbolj čistimi kopalnimi vodami. Med lanskim preverjanjem kakovosti kopalnih voda na 47 naravnih kopališčih, kjer se zbira največ kopalcev, ni bilo vzorca, ki ne bi ustrezal merilom. Analiza je pokazala, da je kakovost kopalnih voda na 35 kopalnih mestih odlična, na osmih dobra, na štirih pa dosega vsaj minimalne zahtevane standarde. Vsi vzorci, ki so jih vzeli ob slovenski obali, v Blejskem ter Bohinjskem jezeru, so dosegli najboljšo oceno, nekoliko nižjo oceno so dosegla nekatera kopališča ob Soči, Idrijci, Krki in Kolpi.

Kljub temu velja opozorilo Agencije za okolje, da kopanje ni varno povsod. Predvsem na divjih kopališčih, ki niso ustrezno označena in varovana, je lahko dvomljiva tudi kakovost vode, saj je ne pregleduje nihče.

Včeraj objavljena mednarodna analiza kopalnih voda kaže, da se kakovost voda v Evropi postopoma izboljšuje in vse več kopališč dosega najboljše ocene. Pod drobnogled so vzeli lanske podatke za več kot 21.000 kopalnih območij ob rekah, jezerih in morjih. Več kot 85 odstotkov jih ustreza najstrožjim kakovostnim standardom in dosega oceno odlično. Prek 96 odstotkov kopališč pa izpolnjuje vsaj minimalne zahteve o kakovosti, ki jih določajo pravila Evropske unije. Rezultati kažejo, da so manj onesnažena kopališča ob obalah morja, bolj pa kopališča ob rekah in jezerih. Z najboljšo kakovostjo kopalnih voda se lahko pohvalijo v Luksemburgu, na Cipru, Malti, v Grčiji in v Avstriji. Najslabše rezultate pa so imeli na Irskem, v Združenem Kraljestvu in na Slovaškem. no