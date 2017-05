Po manj kot dvotedenskih pripravah, dveh uradnih tekmah z Iranom in Srbijo ter z novim selektorjem na čelu bodo slovenski odbojkarji pred domačimi gledalci v prihodnjih dneh lovili svojo prvo uvrstitev na svetovno prvenstvo. Začenši z današnjo tekmo proti Gruziji se bodo v prihodnjih dneh pomerili še proti Latvijcem, Portugalcem, Izraelcem in Belgijcem. Prav slednji naj bi bili poleg Portugalcev najzahtevnejši tekmec Slovenije na poti do mundiala.

»Obe pripravljalni tekmi sem izkoristil za to, da sem spoznal igralce, videl pa sem lahko tudi, v kakšni trenutni formi smo. Na trenutke smo prikazali dobro igro, vendar so bile tudi situacije, ki jih bo treba popraviti. Dejstvo je, da na voljo nismo imeli veliko časa za temeljitejše priprave, vendar je moč naše ekipe v tem, da imamo igralce, ki igrajo v najboljših evropskih klubih. Mislim, da bo ena od naših prednosti tudi ekipni duh, ki je moštvo krasil že na zadnjem evropskem prvenstvu in lani v svetovni ligi,« je pred začetkom prvenstva poudaril novopečeni slovenski selektor Slobodan Kovač. In čeprav razlik med reprezentancami ne želi delati, pa obenem priznava, da bo glavni poudarek prav proti tekmecema iz zahodne Evrope, proti preostalim trem reprezentancam pa bo najzahtevnejša naloga ustrezno motivirati igralce. »Kvalifikacijski turnir nam ne dopušča možnosti, da bi kateregakoli nasprotnika podcenjevali, zagotovo pa bo priprava proti Belgiji drugačna kot proti Gruziji. Sam se šalim, da je najboljši igralec gruzijske reprezentance še nekoliko starejši od mene,« je bil pred prvim resnim preizkusom na slovenski klopi dobro razpoložen 49-letni Kovač.

Kapetan evropskih podprvakov Tine Urnaut se je medtem obregnil predvsem ob peklenski ritem tekem v kvalifikacijah, saj bodo v petih dneh odigrali prav toliko tekem. »Da se pet tekem odigra v petih dneh, nisem zasledil še v nobenem drugem športu kot odbojki. Ob tem ne gre zanemariti, da smo klubsko sezono, v kateri smo odigrali 70 tekem, končali šele pred desetimi dnevi. Vse skupaj je zelo ekstremno. Uvrstiti se na svetovno prvenstvo bo zelo težko, potrebno bo veliko motivacije, a bomo dali vse od sebe, da bo naš pristop na tekmah maksimalen,« je obljubil Tine Urnaut, ki je pred dnevi razrešil tudi vprašanje klubske prihodnosti, saj je podpisal dveletno pogodbo s štirikratnimi evropskimi prvaki iz Modene.

Poleg odbojkarjev se na kvalifikacijski turnir za svetovno prvenstvo, ki bo med 31. majem in 4. junijem na Portugalskem, pripravljajo tudi njihove stanovske kolegice. Tudi one pod vodstvom novega selektorja, in sicer Italijana Alessandra Chiappinia. »Tekem se že zelo veselimo. Upam, da bomo zadržale formo, ki smo jo prikazale na pripravljalnih tekmah, in kljub temu, da so bile priprave kratke, v kvalifikacijah osvojile prvo mesto,« je svoja pričakovanja strnila korektorica Iza Mlakar. Na poti do cilja bodo 21-letnici in njenim soigralkam stale Nemke, Francozinje, Estonke, Finke in domačinke Portugalke.