»Vsi v Ljubljano,« je po uspehu na tretji tekmi košarkarskega državnega prvenstva odmevalo v Športni dvorani Rogaška Slatina. Rogaški je izid v zmagah proti Olimpiji uspelo znižati na 1:2, zato se danes obeta invazija Slatinčanov na četrto tekmo, ki bo ob 18. uri v dvorani Tivoli. Ker povečano zanimanje za finale velja tudi med ljubitelji košarke v Ljubljani, se pod Rožnikom obeta odlično vzdušje. Zmaji bi si ob morebitni zmagi zagotovili šestnajsti naslov prvaka v samostojni državi, Rogaška pa bi morala za prvega spisati zgodovino, saj v finalni seriji še nikomur ni uspelo priti do končnega zmagoslavja po zaostanku z 0:2.

Po nedeljski tekmi so tako v enem kot drugem taboru razmišljali izredno optimistično. Trener Olimpije Gašper Okorn je bil povsem miren kljub temu, da je Rogaška prekinila niz sedmih zaporednih zmag njegovega moštva in je bila na splošno precej boljši tekmec. Ljubljančani še tretjo tekmo zapored niso našli prave rešitve za Tadeja Fermeta, ki igra v finalni seriji odlično in predvsem preudarno, poleg tega pa jim prvič ni stekel met za tri točke, od katerega so precej odvisni. »V Rogaško Slatino se nikakor ne želimo več vračati. Ključno bo, da krenemo v tekmo precej bolj čvrsto, tako kot na prvem in drugem obračunu. Nedeljski poraz nas ni vrgel iz ritma, iz njega pa nismo delali nikakršne drame. Tokrat je tekma v Tivoliju, kjer bomo imeli dodatno podporo s tribun. Vemo, kaj moramo storiti, da osvojimo tako želeni naslov državnega prvaka,« sporoča Gašper Okorn, ki se je v dveh dneh premora gotovo pogovoril tudi z organizatorjem igre Brandonom Jeffersonom. Nasprotnikovi igralci v obrambi na Američana namreč močno pritiskajo, pri čemer ne manjkajo niti udarci, to pa Američana iz tekme v tekmo bolj jezi.

V zmajevem gnezdu snujejo povratek na slovenski košarkarski vrh po sedmih sušnih sezonah, svoje načrte pa imajo tudi v taboru Rogaške. Dragiša Drobnjak je na Okornove besede odgovoril, da se bo letošnja sezona državnega prvenstva sklenila 26. maja, torej na zadnji, peti finalni tekmi. Kranjčan je kljub 39 letom srce Rogaške in pravi zgled soigralcem. Pod obema obročema namreč neusmiljeno bije trdo in uspešno bitko z višjima in robustnejšima Nikolo Jankovićem in Stevanom Miloševićem, poleg tega pa je v izredno pomoč tudi trenerju Damjanu Novakoviću, ki se ob minutah odmora pri sprejemanju taktičnih zamisli pogosto posvetuje ravno z Drobnjakom. »Čaka nas nova tekma, v kateri kaj drugega kot zmaga ne pride v poštev. Uspeh na tretjem obračunu nam je utrdil samozavest, zato smo prepričani, da v Tivoliju še ne bomo končali letošnje sezone. Na vsaki tekmi se pojavi kakšna manjša taktična sprememba na obeh straneh, a to na koncu ne igra velike vloge,« pravi Damjan Novaković, ki je še dodal, da bo v Tivoliju po poškodbi gležnja na drugi tekmi znova lahko izdatno računal tudi na Dragana Đuranovića.