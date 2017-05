Ponedeljkov večerni teroristični napad v Manchestru je močno pretresel nogometaše Uniteda, ki bodo nocoj v Stockholmu odigrali finalni obračun evropske lige proti Ajaxu. Tekmo visokega tveganja bodo kljub pomislekom o prestavitvi dogodka začeli ob 20.45.

»Zelo smo žalostni in pretreseni zaradi terorizma v našem mestu. Z mislimi smo v srcih družinskih članov in prijateljev vseh žrtev. Vsemu navkljub se bomo obnašali kot profesionalci in odpotovali na prizorišče finala. Žal v našem moštvu tokrat ne bo smeha kot običajno,« je povedal trener Manchester Uniteda Jose Mourinho. Klub je zaradi tragičnih dogodkov v domovini odpovedal večerno tiskovno konferenco v Stockholmu, moštvo pa je dopoldanski trening v domačem Carringtonu začelo z minuto molka, ki jo je vodil kapetan Wayne Rooney. Unitedov center za trening so policisti zaprli z vseh strani in na vstopnih vratih temeljito prečesali avtomobile vseh nogometašev.

Vodstvo kluba je na naslov Evropske nogometne zveze (Uefa) že poslalo prošnjo, da bi igralci Uniteda drevi na rokah nosili črne trakove, na kultnem stadionu Old Trafford pa so klubsko zastavo spustili na pol droga. Oglasil se je tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki je dejal, da »občuti globoko žalost ob terorističnem napadu v Angliji«, krovna nogometna organizacija pa zagotavlja, da bo za varnost na finalu evropske lige poskrbljeno po najvišjih standardih. V okolici stadiona mrgoli varuhov reda in miru v polni bojni opremi, Uefa pa je v zadnjih mesecih tesno sodelovala s švedsko oblastjo in tamkajšnjo nogometno zvezo. Vrh Uefe je poudaril, da nima nobenih indicev o morebitnih napadih med večerno tekmo, javnost pa ni pozabila, da je v Stockholmu ravno prejšnji mesec umrlo pet ljudi, ko je voznik tovornjaka zapeljal v množico domačinov.

Za Manchester United bo to prvi finale drugoligaškega evropskega tekmovanja, ki ga je Ajax leta 1992 že osvojil. Favorizirani Manchester bi z zmago zacelil rane po neuspešni prvenstveni sezoni, saj zmagovalca čaka vstopnica za ligo prvakov. Angleži so v Stockholm pripotovali tudi z vsemi poškodovanimi nogometaši na berglah, ki nocoj ne bodo igrali. Najbolj se bo poznala odsotnost kontroverznega Zlatana Ibrahimovića.

Ajax? Povprečna starost 33-kratnih nizozemskih prvakov je zgolj 22 let, med najobetavnejšimi nogometaši pa je tudi sin legendarnega Patricka Kluiverta. Nekdanji slavni nizozemski vratar Edwin van der Sar je po končani karieri zasedel položaj izvršnega direktorja kluba in po prihodu v Stockholmu povedal, da je končno napočil čas za vrnitev Ajaxa med najboljše evropske klube: »Že 21 let nismo igrali finala. Filozofija kluba je izjemna, saj Ajax ponuja ogromno priložnosti mladim nogometašem.«

Finale bo imel tudi slovenski pridih, saj bo v vlogi glavnega sodnika Damir Skomina. Generalko je opravil v nedeljo v Kidričevem, ko je pred 250 gledalci sodil na tekmi prve lige med Aluminijem in Domžalami (0:0).