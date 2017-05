»To je zmaga kompletnega kolesarja,« je bil Vincenzo Nibali, član poslovenjene ekipe Bahrain Merida, ponosen v cilju kraljevske etape Gira v Bormiu. Upravičeno. Vsa slovenska šesterica se je strinjala, da je imela etapa zasluženo ime – kraljevska. Glede brutalnosti je dovolj zgovoren podatek, da je peterica nehribolazcev zaostala v šestih urah in pol od 47 do 51 minut! Tudi zato je znova junak jekleni Jan Polanc, ki je 222 kilometrov s skupaj 5400 metri plezanja kljub petim minutam zaostanka (14.) napredoval na skupno 13. mesto.

Nibali je s pomočjo ekipe z Lukom Pibernikom v prvem ravninskem delu sledil napadom številnih ubežnikov, čez strmi Motirolo in vrh Gira Stelvio držal selektiven ritem, napadel pa na vzponu s švicarske strani Stelvia, se navzdol v spustu otresel glavnega tekmeca Quintane in na koncu odsprintal ubežnika Španca Mikela Lando (Sky). Ob tem se je približal tudi rožnati majici Tomu Dumoulinu, ki je pred zaključnim vzponom zaostal (kot 13. je bil v cilju tik pred Janom Polancem) iz malokrat vidnih težav – moral je na veliko potrebo. »Začelo me je tiščati s Stelvia in moral sem se ustaviti. Potem sem začel loviti. Bil sem močan, da bi bil lahko brez težav z Nibalijem. A tako je. Sranje,« je bil razočaran. Zaradi divjega ritma pod taktirko ekip Movistar in Sky je imel smolo, da je bil ob ustavitvi že brez pomočnikov.

Zmaga lanskega zmagovalca Nibalija ni bila samo prva italijanska letos. Je tudi prva velika zmaga ekipe, ki je pod slovenskim vplivom. Najprej Gorazda Štanglja kot stratega v spremljevalnem avtomobilu, ki je dan prej v veliki veri v Nibalija dejal: »Kdor bo v težavah, bo plačal. Šteli se bodo 'mrtvi' in bog ne daj, da bo to naš.« In seveda prva velika zmaga ekipe in prvega moža iz ozadja Milana Eržena, ki bedi nad projektom. »To je moje osebno zadovoljstvo. Zame in za tiste, ki so verjeli vame. Za vse druge pa udarec, ko so še enkrat spoznali, da se od jamranja in stokanje nikamor ne pride. Vse je mogoče. Moj šef me je naučil, da nikoli ne obupam. In Vincenzo je storil ravno to. Bori se do konca in nikoli se ne preda. Zato je v ekipi Bahrain Merida.« Bitka za rožnato se nadaljuje danes do doline Fiemme.