»Pozimi smo v Novi Gorici uživali v sladici iz zimske vrtnice – goriškega radiča, pomočenega v čokolado, pomlad pa je za obzidjem samostana Kostanjevica, kjer raste najlepša zbirka vrtnic burbonk v Evropi, postregla s cvetovi, ki prav tako prijateljujejo s sladkimi okusi. Sedem goriških restavracij je za obiskovalce pripravilo tematske sladice. Sladke vizije so slaščičarji oziroma kuharji brusili na delavnici pri velemojstru slaščic Gorazdu Potočniku v Hitovem hotelu Perla,« je na samostanskem dvorišču med burbonkami pripovedovala Dejana Baša, vodja Turistične zveze TIC Nova Gorica in pobudnica projekta.

»Vsi se radi posladkamo s čokolado. Če ji dodamo še vrtnico, simbol Nove Gorice, povežemo naravno in kulturno dediščino z gastronomijo regije. Burbončice bodo na voljo vse leto, tako da bodo naši gostje lahko vzeli delček doživetij s seboj domov. Ogrodje burbončice je pripravljeno, za katero pa se bomo odločili, bo znano kmalu,« je še skrivnostna Dejana Baša, ki recepta noče izdati. »Od septembra bo burbončica spominek Nove Gorice. Bo okrogla, narejena iz čokolade in drugih sestavin. Seveda ne bodo manjkali posušeni listi vrtnice. Doslej smo jih pokusili kar nekaj, ki bi lahko prišle v poštev za zmagovalni praline. Vse so dobre, pregrešno dobre,« je ob pokušanju uživala Dejana Baša, sicer tudi sommelierka: »Burbončice gredo odlično z vipavskimi vini. Še posebej z roseji.«

V okviru Festivala vrtnic, ki na Goriškem poteka do konca meseca, za obiskovalce pripravlja tematske sladice sedem restavracij. Restavracija Dam iz Kromberka ponuja vrtnično kremšnito, gostilna Winkler z Lokvi se predstavlja s hribovsko vrtnico, Ošterija Žogica iz Solkana je pripravila sladico štiri skrivnosti gospe Rozalije, teranov mousse iz vrtnice lahko poskusite v novi gostilni Termika v kampu Lijak, Ošterija Branik obiskovalce pričakuje s sladico 1000 rožnih lističev, sladka presenečenja iz vrtnic pa so tudi del pomladnih jedilnikov v restavracijah skupine Hit in v restavraciji na gradu Kromberk.

Ob predstavitvi sladic med burbonkami je bil tudi pater Jernej Kurinčič, gvardijan kostanjeviškega samostana. »V tem enkratnem okolju izjemnim sladicam kuharskih mojstrov mi dodajamo še duhovnost,« je povedal. Patricija Furlan, predsednica sekcije gostincev na Goriškem pa je dejala, da je v sladicah, pripravljenih iz vrtnic, tisoč okusov in da so sladice narejene po receptih, ki so jih dobili od mam in non.

Naj dodamo, da na Goriškem vlada veliko zanimanje za vključitev v kulinarično znamko GoGourmet, ki postaja platforma za povezovanje in širjenje goriških sestavin in receptov na jedilnike lokalnih gostincev, obenem pa skrbi za izmenjavo znanja ter zastopanje tipičnih goriških jedi in vipavskih vin v drugih slovenskih kulinaričnih regijah. »Gostinci in ponudniki v skupni znamki GoGourmet prepoznamo prednosti, ki nam jih omogočata organizirana promocija in druženje. Najpomembnejše pa je, da naše goste pričaka sveže presenečenje v mestu in na zelenem podeželju spodnje Vipavske doline. Prihajajoči letni časi prinašajo nova doživetja in nove ustvarjalne ideje za popestritev naših jedilnikov,« pravijo v en glas člani, povezani v GoGourmet.