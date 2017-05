Tretji dan prvega ljubljanskega Food film festivala je bil posvečen japonski kulinariki, obiskovalci – teh je bilo nekaj deset – so se lahko preizkusili tudi v izdelovanju sušijev z mojstrico Megumi Yoshida. Sogovornica, ki je med bivanjem v Sloveniji osvojila tudi že nekaj slovenskih besed, je povedala, da je znanje izdelovanja jedi nanjo prenesla njena mama.

Jed, pripravljena v pol ure

Suši, kot ga poznamo danes, na Japonskem pripravljajo od 8. stoletja, pri nas šele slabih 15 let. Kot je dejala Megumi Yoshida, je za pripravo specialitete japonske kuhinje treba dobre pol ure. »Najbolj zahtevno pri pripravi sušija je prepoznati kakovostno ribo in jo pravilno razrezati. Pomembna je tudi pravilna priprava riža, pri čemer je pravilno razmerje med rižem in vodo 1 : 1,2. Ko je riž kuhan, ga začinimo s posebnim riževim kisom, sladkorjem in soljo,« pove sogovornica in nadaljuje: »Riž ohladimo na sobno temperaturo. Če nam uspe pravilno skuhati odličen riž, potem je za vami že polovica opravljenega dela. Dodate mu le še preostale sestavine.« Glede na to, da je bil okisan riž že vnaprej skuhan, so imeli obiskovalci filma, ki so se prijavili na delavnico izdelovanja sušija, precej lahko delo. »Na bambusovo podlago položimo nori algo, jo natančno in enakomerno obložimo z rižem, na sredino pa dodamo želeno zelenjavo in na tanko narezane ribje fileje, najpogosteje lososove.« Sogovornica še pravi, da lahko lososa brez težav zamenjamo z rezino avokada ali kumare. »Ne glede na to, ali bomo na riž zložili rezine piščanca, ribo ali samo zelenjavo, še vedno bomo pripravljali suši. Kajti suši pomeni riž s kisom v kombinaciji s čimerkoli.« Na koncu nam ostane le še to, da vse sestavine trdno zvijemo v rolo in narežemo na šest do osem enakih kosov. »Za piko na i suši, preden ga pospravimo v usta, pomočimo v sojino omako.«