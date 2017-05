V javnem zavodu Turizem Ljubljana so tudi letos objavili javni razpis, s katerim so izbrali turistične prireditve, ki bodo letos potekale na območju ljubljanske mestne občine in ki jih bodo v zavodu finančno podprli.

Seznam tradicionalnih dogodkov, kot so Art market, Knjižnica pod krošnjami in Ljubljanska vinska pot, lajnarski nastopi, Emonska promenada in srednjeveški dnevi na Gornjem trgu, so v Turizmu Ljubljana letos dopolnili z nekaj prireditvami, ki bodo mestni vrvež popestrile prvič.

Promenadni koncerti pihalnih orkestrov v tivolskem parku Od konca maja do konca septembra bodo tako ob nedeljah na Jakopičevem sprehajališču v tivolskem parku potekali promenadni koncerti ljubljanskih pihalnih orkestrov, od julija do oktobra bodo pod okriljem galerije na prostem Pocestnica v mestu potekale ulične predstave, julija si bodo mimoidoči lahko pogledali akrobatski ples Sokoli nad vodo z Urško in povodnim možem, mesec oktober bodo s koncerti v paviljonu na Kongresnem trgu popestrili violončelisti. Konec maja se bodo četrtne skupnosti med seboj pomerile v tekmi na Ljubljanici, v poletnih mesecih bo oživel kip Jožeta Plečnika, septembra pa bodo oživili nekdaj tradicionalne boje čolnarjev na Ljubljanici. Kot so sporočili z zavoda, so na podlagi devetih razpisnih kriterijev, ki so bili ovrednoteni s točkami, izbrali 48 projektov. Na zavodu bodo letos za sofinanciranje turističnih prireditev namenili približno 170.000 evrov, vsak na razpisu izbrani dogodek pa bodo sofinancirali v višini do največ 50 odstotkov celotne vrednosti projekta. Organizatorji morajo prireditve izvesti do 20. novembra, denar pa bodo prejeli po izvedbi in ko bodo oddali finančno in vsebinsko poročilo dogodka. »Spodbujamo tako nadaljevanje in nadgradnje tradicionalnih festivalskih prireditev kot tudi nove in inovativne prireditve, ki pomenijo novost v turistični ponudbi Ljubljane,« so izbor pojasnili v zavodu.