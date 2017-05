Ljubljana mogoče še nikoli ni bila tako plezalska kot zadnjo soboto. V središču prestolnice se je zgodil prvi Triglav The Rock Ljubljana, tekmovanje v balvanskem plezanju, na katerem je bilo mogoče v živo občudovati mojstre slovenskega športnega plezanja, od Janje Garnbret do Jerneja Kruderja, v Štepanjskem naselju pa so v Plezalnem centru Ljubljana tekmovali v težavnostnem plezanju »škorci« iz Zahodne lige, namenjene mladim plezalcem, ki si nabirajo prve resnejše tekmovalne izkušnje. Kot pravi organizator, Komisija za športno plezanje, je to tekmovanje za tekmovalce z licenco uvod v pomladanski začetek državnega prvenstva, za vse druge pa priložnost, da se po mrtvi zimski sezoni spet začnejo družiti in meriti med seboj. Tekmuje se v petih starostnih kategorijah, od osemletnih mlajših cicibank in cicibanov do šestnajstletnih kadetinj in kadetov.

Zahodna liga sicer pokriva gorenjske, primorske in ljubljanske plezalne klube, Vzhodna liga pa štajerske in koroške klube. V PCL je v soboto tekmovalo približno 250 otrok. Balvansko tekmovanje je še množičnejše, aprila se je na tekmi v Kamniku zbralo 324 mladih tekmovalcev. »Postavljavci smeri se navadno odločajo za lažje smeri, kot smo jih vajeni iz državnega prvenstva,« pravijo organizatorji. Z vidika rekreativnega plezanja smeri niti v sanjah niso lahke, saj najboljši mladi plezalci premagujejo tudi težavnost 7c. »Nekateri plezajo tudi v skali in tudi tam premagujejo tako težavnost,« pravi Nina Debeljak, vodja sobotnega tekmovanja v Ljubljani, in dodaja, da se zdijo tekmovanja večini otrok zelo pomembna. »Po svoje je to tudi odraz tekmovalnosti v družbi oziroma ambicij nekaterih staršev. Vseeno pa se tudi spodbujajo med sabo in si pri plezanju izmenjujejo nasvete.«