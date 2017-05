Biftek s česnovimi peski in pečenim kifeljčarjem

Potrebujemo 900 g govejega fileja, oljčno olje, morsko sol, sveže zmlet poper. Za prilogo še 500 krompirja »kifeljčarja«, 500 g česnovih peskov, do polovico jih lahko nadomestimo s tenkimi vrtnimi šparglji, oljčno olje, 1 žlico nastrganega parmezana, morsko sol, sveže zmlet poper.

File narežemo na tri centimetre debele medaljone, jih dobro naoljimo in popopramo ter pustimo kakšno uro počivati. Krompir očistimo (ne lupimo ga!), operemo, večje gomolje vzdolžno razpolovimo, damo v skledo in obrizgamo z oljčnim oljem ter začinimo s soljo. Dobro premešamo oziroma pretresemo in vsujemo na pekač, obložen s papirjem za peko. Za približno pol ure porinemo v pečico, segreto na 220 stopinj. Peske in morebitne šparglje med tem očistimo, operemo in nalomimo na nekajcentimetrske kose. Pet minut pred koncem pečenja krompirja pristavimo veliko ponev in jo močno segrejemo. Nanjo položimo goveje medaljone in jih na močnem ognju pečemo 2–3 minute po vsaki strani. Pečene predenemo na segret krožnik in jih tesno pokrijemo s pokrovko ter pustimo nekaj minut počivati. Isto ponev, ki je med tem ni treba niti obrisati, po potrebi naoljimo, pristavimo in ponovno segrejemo. V karseda tenki plasti vanjo razporedimo koščke peskov in morebitnih špargljev. Premešamo z lopatko, da se zelenjava naolji, nato pa začinimo s soljo in poprom. Sotiramo dve minuti, peske pa medtem nenehno prerazporejamo (in s tem obračamo) po ponvi. Popražene razdelimo na krožnike, dodamo krompir iz pečice in pečene medaljone, zelenjavo posujemo s parmezanom in karseda urno postavimo na mizo. Pomočnik lahko med tem postreže s kakšnim dobrim primorskim rdečim vinom in poskrbi za kakšno ravno pravšnjo melodijo.

Peske lahko narežemo v mineštro ali pa iz njih skuhamo juho po vzoru špargljeve, imenitno se podajo v solato, v testenine skupaj z oljčnim oljem (morda po vzoru italijanske klasike »aglio, olio«), lahko pa jih celo zelo na hitro popečemo na žaru in postrežemo na enak način kot šparglje, denimo kot prilogo k mesu, kot narekuje tokratni recept… Veliki sladokusci sicer prisegajo na sveže, čisto mlade poganjke, ki so dovolj mehki, da jih surove narežemo v solato oziroma z njimi ob koncu kuhanja odišavimo in začinimo kakšno boljšo rižoto. Imenitno jed bomo pripravili z obvezno na oljčnem olju pečenimi umešanimi jajci (ljubitelji mesnin bodo dodali še pršut ali panceto), ki jim peske dodamo, tik preden zakrknejo. In še nekaj: zdaj, v začetku sezone, ko so poganjki zelo mladi, moramo z njimi ravnati previdno – predolgo mučenje na štedilniku jim oslabi žlahtni okus.