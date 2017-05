»Pope je enostavno tako močna osebnost, meni pa je važno, da uživajo vsi, ki pridejo k nam. In več kot 70 odstotkov ljudi, ki pridejo, me pozna,« pravi Mara Borac, ki je po srednji gostinski šoli v Dutovljah k Popetu prišla povprašat za službo in jo tudi dobila. V kraškem Asu, blizu katerega je živela, je začela pri hladnih jedeh, nato pa postala vodja kuhinje. »Začela sem v Asu in še vedno sem v Asu. Se pravi, da sem v Asu že 25 let.« V Asu se je učila in srkala vase recepte, ki jih je Pope prinašal z različnih koncev sveta, potem pa sta jih skupaj prirejala za slovenske jedce, kar na neki način počneta še danes. »Jaz jed naredim, on jo pokusi, potem pa jo skupaj popraviva,« opisuje delo v kuhinji, v kateri nima preferenc do določene hrane.

»Imam veselje do vsega, kar naredim, in vse naredim z dušo, pa naj gre za ribo, zrezke, hladne predjedi…« našteva, enako jo izpopolnjuje tudi delo v Asu. »Ne rečem, da v Sloveniji ni veliko dobrih gostiln, ampak tu se vedno lahko več naučim, več dam ter imam avtoriteto in spoštovanje,« je pojasnila. tb