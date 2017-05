Dan pred odprtjem najbolj slavne vrtne razstave na svetu Chelsea Flower Show si razstavljeno cvetje tradicionalno ogledajo člani britanske kraljeve družine. Letos si je razstavo ogledala tudi kraljica Elizabeta in dobro poučeni vedo povedati, da je 91-letna monarhinja ponovno odkrila radost vrtnarjenja. Lani je naročila, da morajo prenoviti njene najljubše vrtove dvorca Frogmore House znotraj kompleksa Windsor, in celo sama je izbirala cvetlice za okrasne grede. Zato je bila tudi med obiskom vrtnarske razstave izjemno navdušena nad novimi rastlinami in je pokazala iskreno zanimanje za vrtnarjenje. Nekaj, česar prej pri njej niso bili vajeni. Spremljevalce je presenetila celo s poznavanjem latinskih imen rastlin.

Razstavo si je ogledala tudi vojvodinja Cambriška, a njo so bolj kot okrasne rastline zanimali razstavljeni zelenjavni vrtovi. Zatrdila je, da se je s sinom in hčerjo ravno lotila prvih korakov v oskrbi zelenjavnega vrta, ki ga imajo v hiši Anmer Hall v Norfolku, kjer živi mlada družina princa Williama. Sina Georgea naj bi naučila, naj nikar ne daje v usta naprstca, češ da je strupen. Tako je Kate še ena od slavnih, ki so privrženci mode vrtnarjenja. Povedala je tudi, da otroka uči, da je zelenjava z vrta najboljša in najbolj zdrava, ker veš, od kod pride. Seveda v Norfolku niso sami uredili zelenjavnega vrta, temveč so za to najeli vrtnarja, ki je povedal le, da imajo deset gredic zelenjavnega vrta, da pa so nasadili tudi veliko dreves, po katerih bosta lahko plezala otroka.