Te dni bo po vrtovih v Slovenji zacvetel volčji bob. Njegova značilna storžičasta socvetja bodo v različnih barvah krasila cvetlične grede. Ta trajnica je bila nekoč zelo cenjena in res skoraj ni bilo cvetličnega vrta, na katerem ne bi rasel vsaj en volčji bob. Potem je dolgo veljal za zastarelo cvetlico, zdaj pa se ponovno vrača v modo. In to z dodatkom: nekatere sorte volčjega boba so postale priljubljena stročnica. Iz njih izdelujejo celo vegemesnine, kar je še posebno cenjena uporaba te rastline v Nemčiji. Kajti volčji bob je natanko to, kar pove njegovo ime – bob oziroma natančneje sorodnik boba.

Lupinus ali lupin, kot je drugo ime za volčji bob, spada v rod stročnic, v družino metuljnic. Poznamo več kot dvesto vrst lupinusov, od katerih jih največ raste v Južni Ameriki, pa tudi v Sredozemlju in Afriki. Volčji bob je navadno trajnica, in to zelo robustna in trpežna trajnica, ki preživi na soncu in revnejših tleh. Prav tako kot druge stročnice bogati zemljo, saj iz zraka veže dušik. Ko kali, bi lahko rekli, da s svojo brezkompromisno rastjo konkurira plevelu. Prav tako je samosevna rastlina, zato vestni vrtnarji na vrtovih redno odstranjujejo stroke s semeni, da se volčji bob ne bi razsejal po vrtu. Še posebno zato, ker ni rečeno, da bodo nove rastline enake, kot je oboževani hibrid, ki že raste na gredici. Med okrasnimi trajnicami je najbolj razširjen mnogolistni volčji bob (Lupinus polyphyllus) in njegovi hibridi, ki so večinoma modre barve. Ta zraste do metra visoko, cvetovi socvetja pa se odpirajo postopoma, tako da rastlina dolgo cveti. Obožujejo jo žuželke, predvsem čmrlji in metulji, zato je obvezna rastlina na vrtovih, ki želijo biti medonosni. Na socvetju se razvijejo stroki, v njih pa seme. In tu preidemo v kulinariko.